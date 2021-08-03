İcra Komitesi kurulacak

Bakanlar Kurulu dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Toplantıda Maraş konusu da ele alındı.

Kapalı Maraş’ın açılacak yüzde 3 buçukluk kısmı için Başbakanlık altında görev yapacak bir İcra Komitesi kurulmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu’na 2 saat başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Tatar, çıkışta basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda Maraş açılımının değerlendirildiğini belirtti.

Tatar, bu bağlamda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha da güçlendirilmesi için nelerin yapılabileceğinin ele alındığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın yerleşime açılabilmesi için Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesi talimatı verildiğini dile getirdi.

Maraş’taki politikanın uluslararası hukuka uygun kararlar almak yönünde olduğunu anlatan Tatar, “Biz doğrusu neyse onu yapıyoruz” dedi.

Mağduriyetlerin giderilmesi için yaptık

Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğuna işaret eden Tatar, konunun BM’ye aktarılması gibi görüşler ifade edildiğini ancak bu gibi görüşlere asla saygı duyamayacaklarını dile getirdi.

“O kararlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan insan hakları bakımından eski sakinler, eski mal sahiplerine iadelerin gerçekleştirilmesidir” diyen Tatar bu amaçla Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararlar üretmesi gerektiğini anlattı.

“Biz Maraş açılımını insan haklarının yerine getirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için yaptık” diyen Tatar, şunları ifade etti:

Çok vesilelerle Maraş masaya geldi. Annan Planı’na evet deseler Maraş iade edilecekti. Crans Montana’da bir başarı olsaydı Maraş iade edilecekti. Ya da, ta Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş zamanında Ercan direk uçuşlara açılsaydı Maraş iade edilecekti. Bütün bu fırsatları Rum tarafı elinin tersiyle itti. Dolayısıyla hakimiyetçi zihniyet karşı bir 46 yıl daha Maraş’ı kapalı tutamazdık. Ezber bozulmuştur. Yeni siyasetle yeni bir kural geliştirilmiştir. Maraş meselsin de bunun bir boyutudur.

Öte yandan zamanında müracaatını yapamamış ve mallarının karşılığında eşdeğerini alamamış kişilerin de ele alındığını dile getiren Tatar “Ama bu ayrı bir meseledir Maraş’la ilgisi yoktur” dedi.

Saner Maraş’la ilgili kararları açıkladı

Başbakan Saner Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Maraş’la ilgili kararları açıkladı. Saner, Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılarak hak sahiplerine Komisyon’da açılım sağlanacağını anımsattı.

Maraş ile ilgili alınan karar çerçevesinde yüzde 3,5'luk kısmının takas iade ve tazminat yöntemi ile açılmasına karar verildiğini kaydeden Saner, Maraş’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde hareket edileceğinin altını çizdi. Saner, devir işlemlerinin yapılması ve mevcut konutların durumu ile ilgili İcra Komitesi kurulacağını söyledi.

Başbakan, bölgedeki evkaf mallarının da Evkaf Dairesi tarafından değerlendirileceğini ifade etti.



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Özersay, Maraş açılımında önemli yer tutan TMK’ya başkan ve üye atanmamasından dolayı karar üretilemediğini belirtti

‘Doğru politika

yanlış uygulama’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başkan ve üye atanmamasını eleştirerek, komisyonun toplantı yapıp karar alamadığını söyledi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in dün Bakanlar Kurulu’nda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) güçlendirilmesi için neler yapabileceklerini görüştüklerini açıklaması üzerine, “Umarız Maraş’taki doğru politikayı yanlış uygulamalarınızla bir çuval incire benzetmezsiniz” uyarısında bulundu.

Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tam bir buçuk ay önce Meclis konuşmamda ‘Maraş’ı TMK kanalıyla açacağınızı söylüyorsunuz ama TMK’nın başkanını ve üyesini dahi atamadınız, son iki aydır toplantı dahi yapılamıyor, karar dahi alınamıyor’ demiş̧ ve uyarmıştık. Şimdi toplamda 3,5 ay oldu, TMK toplantı dahi yapamıyor, karar alamıyor, Başkanı ve bir üyesi eksik, atanmamış. ‘Kapalı Maraş̧ gerekli hazırlıklar yapılarak açılmalı’ derken önlemeye çalıştığımız tam da bu ve benzeri sıkıntılardı işte.

Yapıcı muhalefet anlayışıyla size öneri yapıyoruz, uyarıyoruz ama duyan, dinleyen, dikkate alan bir hükümet yok maalesef. Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk Yönetimi altında açılması gibi Türkiye’nin de destek verdiği doğru bir politikayı, yanlış̧ uygulamalarınızla bir çuval incir konumuna sokmazsınız umarım… Biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.