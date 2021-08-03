4 kişi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden Emmanuel Okorite Sampson’u ciddi şekilde darp ettikten sonra pasaportunu ile cep telefonunu alan şahıs henüz bulunamadı. E.N. isimli erkek şahıs ile suç ortağı olduğu düşünülen 3 kişi aranırken, olayın ardından tutuklanan Geraldine Ronel Mbaibikeel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı E.N. (E-31) isimli şahsın alacak-verecek meselesi yüzünden Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun çeşitli yerlerine yumruk atarak, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra iPhone marka cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu aldığını ifade etti.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan telefon ve pasaportun zanlının Küçük Kaymaklı'daki evinde bulunduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının ev arkadaşı olan ve olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Geraldine Ronel Mbaibikeel’in gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile 3 kişinin arandığını ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.