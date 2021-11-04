Tam listeyi açıklıyoruz

Ömer KADİROĞLU
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) geçtiğimiz hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 10’nu kadın 70 isim nihayet belli oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda kurulan 40 masada 3 gün süren sayım sonucu seçilen isimlerin tamamı dün açıklandı. Lefkoşa ve Gazimağusa’dan kadın kotasından 3’er, Girne’den 2, İskele, Güzelyurt ilçelerinden ise birer kişi kadın kotasından parti meclisi üyeliğine seçildi. Gençlik kotasından ise Lefkoşa’dan 3, Gazimağusa ve Girne’den 2’er kişi, İskele ve Güzelyurt’tan birer kişi seçildi. Lefke’den ise kadın ve genç kotasından birer kişi seçildi. İlçelere göre Parti Meclisi üyeleri, kadın ve genç kotaları şu şekilde oluştu;
Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri
1. Hakan Fellahoğlu
2. Halil Esendağlı
3. Kemal Oktar
4. Ahmet Savaşan
5. Aydın Soyer
6. Mehmet Aktunç
7. Süreyya Gürses
8. Hüseyin Paşa
9. Fisun Özsun
10. İsmail Kofalı
11. İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12. Mevlüt Osmanoğlu
13. Menteş Aytaç
14. Mehmet Özçelik
15. Aydın Amca
16. Ahmet Keskin
Kadın Kotası
1. Özlem Uzun Sefer
2. Özen Hürses
3. Özlem Bendeşan
Gençlik Kotası
1. Aysel Töre
2. Orhan Sönmezer
3. Melis Müjde
Gazimağusa Parti Meclisi üyeleri
1. Hüseyin Duvarcı
2. Gürsel Uzun
3. Mehmet Ekşici
4. Dilaver Bilgen
5. Özgür Dedeoğlu
6. Raşit Şah
7. Ahmet Dinçer
8. İlter Tekbıyık
9. Hasan Onalt
10. Erdoğan Özkan
11. Ziya Kasım
12. Hilmi Öztemiz
13. Ümit Çağlıyan
Gazimağusa Kadın Kotası
1. Elif Adiç
2. Neriman Durdu Kaşif
3. Feride Altunsoy
1. Murat Uzun
2. Mehmet Topçu
Girne Parti Meclisi üyeleri
1. Atilla Mahmutoğlu
2. Hakan Denizalp
3. Sultan Sonay
4. Hüseyin Kayım
5. Halit Soytürk
6. Hasan Eratal
7. Hasan Uzun
8. Murat Karalar
9. Mehmet Terzioğlu
10. Mustafa Kırılmaz
Girne kadın kotası
1. Özge Kardana Atlı
2. Zalihe Damdelen
Girne gençlik kotası
1. Tuğçe Altan
2. Hüsrev Tancer
İskele Parti Meclisi Üyeleri
1. Salahi Serakıncı
2. Ümit Dolu
3. Halil İbrahim Orun
4. Mehmet Ziya Tolgan
5. Ramazan Arslan
İskele kadın kotası
• Emine Uzun
İskele gençlik kotası
• Özgün Aydınlatan
Güzelyurt PM üyeleri
1. Ali Kandulu
2. Süleyman Aldağ
3. İnal Uzun
4. Türel Özdaş
Güzelyurt kadın kotası
• Pembe Gertik
Güzelyurt gençlik kotası
• Fuat Özan
Lefke Parti Meclisi üyeleri
1. Tahsin Sabit
2. Ömür Ekendal
Lefke kadın kotası
Sonay Lord
Lefke Genç Kotası
Hasip Uluhan