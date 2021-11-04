Tam listeyi açıklıyoruz

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) geçtiğimiz hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 10’nu kadın 70 isim nihayet belli oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda kurulan 40 masada 3 gün süren sayım sonucu seçilen isimlerin tamamı dün açıklandı. Lefkoşa ve Gazimağusa’dan kadın kotasından 3’er, Girne’den 2, İskele, Güzelyurt ilçelerinden ise birer kişi kadın kotasından parti meclisi üyeliğine seçildi. Gençlik kotasından ise Lefkoşa’dan 3, Gazimağusa ve Girne’den 2’er kişi, İskele ve Güzelyurt’tan birer kişi seçildi. Lefke’den ise kadın ve genç kotasından birer kişi seçildi. İlçelere göre Parti Meclisi üyeleri, kadın ve genç kotaları şu şekilde oluştu;

Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri

1. Hakan Fellahoğlu

2. Halil Esendağlı

3. Kemal Oktar

4. Ahmet Savaşan

5. Aydın Soyer

6. Mehmet Aktunç

7. Süreyya Gürses

8. Hüseyin Paşa

9. Fisun Özsun

10. İsmail Kofalı

11. İbrahim Basri Kuyucuoğlu

12. Mevlüt Osmanoğlu

13. Menteş Aytaç

14. Mehmet Özçelik

15. Aydın Amca

16. Ahmet Keskin

Kadın Kotası

1. Özlem Uzun Sefer

2. Özen Hürses

3. Özlem Bendeşan

Gençlik Kotası

1. Aysel Töre

2. Orhan Sönmezer

3. Melis Müjde

Gazimağusa Parti Meclisi üyeleri

1. Hüseyin Duvarcı

2. Gürsel Uzun

3. Mehmet Ekşici

4. Dilaver Bilgen

5. Özgür Dedeoğlu

6. Raşit Şah

7. Ahmet Dinçer

8. İlter Tekbıyık

9. Hasan Onalt

10. Erdoğan Özkan

11. Ziya Kasım

12. Hilmi Öztemiz

13. Ümit Çağlıyan

Gazimağusa Kadın Kotası

1. Elif Adiç

2. Neriman Durdu Kaşif

3. Feride Altunsoy



Gençlik kotası1. Murat Uzun2. Mehmet Topçu

Girne Parti Meclisi üyeleri

1. Atilla Mahmutoğlu

2. Hakan Denizalp

3. Sultan Sonay

4. Hüseyin Kayım

5. Halit Soytürk

6. Hasan Eratal

7. Hasan Uzun

8. Murat Karalar

9. Mehmet Terzioğlu

10. Mustafa Kırılmaz

Girne kadın kotası

1. Özge Kardana Atlı

2. Zalihe Damdelen

Girne gençlik kotası

1. Tuğçe Altan

2. Hüsrev Tancer

İskele Parti Meclisi Üyeleri

1. Salahi Serakıncı

2. Ümit Dolu

3. Halil İbrahim Orun

4. Mehmet Ziya Tolgan

5. Ramazan Arslan

İskele kadın kotası

• Emine Uzun

İskele gençlik kotası

• Özgün Aydınlatan

Güzelyurt PM üyeleri

1. Ali Kandulu

2. Süleyman Aldağ

3. İnal Uzun

4. Türel Özdaş

Güzelyurt kadın kotası

• Pembe Gertik

Güzelyurt gençlik kotası

• Fuat Özan

Lefke Parti Meclisi üyeleri

1. Tahsin Sabit

2. Ömür Ekendal

Lefke kadın kotası

Sonay Lord

Lefke Genç Kotası

Hasip Uluhan