Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânının güvenlik görevlisi İbrahim Berkem Erülkü, tartıştığı müşterinin burnunun kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlı dün de mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.
Zanlının içeri alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı Ömer Burak Çelik'i iterek darp, düşmesine ve burnunun kırılmasına neden olduğu için de vahim zarar suçu işlediği belirtildi.
Polis, zanlının olayın ardından 2 Kasım 2021 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını; gerekli ifadelerin alındığını belirterek, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.