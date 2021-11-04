Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânının güvenlik görevlisi İbrahim Berkem Erülkü, tartıştığı müşterinin burnunun kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlı dün de mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Zanlının içeri alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı Ömer Burak Çelik'i iterek darp, düşmesine ve burnunun kırılmasına neden olduğu için de vahim zarar suçu işlediği belirtildi.



Duruşmada olayı aktaran polis, Sahra Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlının 31 Ekim 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında bara alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı Ömer Burak Çelik'i ittirerek mekânın giriş kapısından uzaklaştırdığı bir esnada düşmesine ve yüzünün yere çarpmasına neden olduğunu söyledi. Polis, yere düşen Çelik’in burnunun kırıldığını açıkladı.Polis, zanlının olayın ardından 2 Kasım 2021 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını; gerekli ifadelerin alındığını belirterek, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.