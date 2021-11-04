7 günde yargı

Suna ERDEN

Kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasıyla 6 gün önce tutuklanan Mehmet Çiftçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Türkiye’de olduğu bir esnada burada bulunan kız arkadaşını telefonla arayarak, cinsel içerikli görüntü ve fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit edip, “Okuldan kaydını sildireceksin, benimle Elazığ’a geleceksin. Gelmezsen oraya gelip sana tecavüz edeceğim. Benimle zorla evleneceksin ve senin hayatını mahvedeceğim. Benden her gün dayak yiyeceksin” dediği açıklandı.

Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlı 7 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İddialar yeniden aktarıldı

Teminat duruşmasında olguları yeniden aktaran polis, zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde yurt dışında bulunduğu bir sırada daha önceden kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı M.K.’yi telefonla arayarak “Seni artık yaşatmam, sen görürsün. Senin evine gidip elimdeki fotoğrafları ailene göstereceğim. Okuldan kaydını sildireceksin, benimle Elazığ’a geleceksin. Gelmezsen oraya gelip sana tecavüz edeceğim. Benimle zorla evleneceksin ve senin hayatını mahvedeceğim. Benden her gün dayak yiyeceksin. Bana her gün hizmet edeceksin. Hiçbir yere çıkamayacaksın, bunları kabul etmezsen, ailene gider her şeyi anlatır ve gösteririm. Açık kıyafetlerini çöpe atacaksın, sonrasında da alıp giyersen seni daha da kötü yaparım, bana her dakika cevap vereceksin” demek suretiyle şiddet tehditti, cinsel taciz ve telefonda taciz suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, 25 Ekim 2021 tarihinde Güzelyurt Adli Şubeye gelen M.K.’nin zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, aynı gün Güzelyurt Muhaceret Şubesi’nden yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtti.



Polis, bunun üzerine mahkemeden zanlının aleyhinde tutuklama emri temin edildiğini, 27 Ekim 2021 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı bilgisinin alınması üzerine Girne'de tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda yüzeysel olarak yapılan incelemede M.K.’ye ait birçok cinsel içerikli video ve fotoğrafın tespit edildiğini açıkladı. Polis,

zanlının cep telefonunun gerekli incelemenin yapılması için emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak aleyhine 6 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirterek, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, yasal statüsü olmadığını söyleyerek, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 günü aşmayan bir süre tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.