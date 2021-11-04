Cesur karar

Suna ERDEN

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Meclis Grubu ve Parti Meclisi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından muhalefete önemli mesajlar gönderdi. Sucuoğlu “9 Ocak’ta erken seçime ve seçim sonuçlarının hızlı bir şekilde açıklanabilmesi için karma oyun kaldırılmasına varız” dedi.

Bağımsızların desteğiyle UBP-DP koalisyonunun göreve başlayacağını söyleyen Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek kabinesini sunacak.

Kabinede Ünal Üstel’in yerine Ali Pilli’nin Sağlık Bakanı; Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yerine Menteş Gündüz’ün Ulaştırma Bakanı, Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun’un Ekonomi Bakanı olarak atanması bekleniyor. Bir yıl önce “Milletvekili olmayanlar kabinede yer almayacak” diyen Sucuoğlu’nun, bu sözünü tutarak Tahsin Ertuğruloğlu’nun yerine Dışişleri Bakanlığı’na

Oğuzhan Hasipoğlu’nu atayacağı iddia edildi.

Radikal kararlar alacağız

UBP Parti Meclisi yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıda genel değerlendirme yapıldı ve hükümet kurma çalışmaları ele alındı.

Toplantı öncesi yaptığı açıklama önemli mesajlar veren Sucuoğlu, alışılmış dışında radikal kararlarla adımlar atacaklarını, kangreni merhemle tedavi etmeyip kesip atacaklarını söyledi.

Partide disiplin ve otoritenin hakim olacağını ifade eden Sucuoğlu, hükümet oluşumu sonrası 4-5 ay içinde parti tüzüğünün güncelleneceğini, partiye yakışır herkese eşit yaklaşan, partinin önünü açacak bir tüzük hazırlanacağını ve tüzük kurultayına gidileceğini açıkladı.



Örgütsel yapıya da çok ciddi önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, tabanın önemine vurgu yaptı, örgütsel yapıya ağırlık verilerek, daha da güçlendirileceklerini ve örgüt başkanlarının ağırlığını artıracaklarını dile getirdi.“Biz sağlam duracağız ki ülke de sağlam durabilsin” diyen Sucuoğlu, yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini, hedefin erken genel seçimde tek başına iktidara gelmek sonra da yerel seçimlerde başarılı olmak olduğunu söyledi.

Hükümet modeli 8+2

Sucuoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılması için görüşme yapma konusunda yetki aldığını, bu çerçevede bugün veya yarın Cumhurbaşkanı ile de yapacağı istişarelerin ardından Bakanlar Kurulunu sunacağını söyledi.

“Nisap sorunu yaşamayacağız, zaten yaşayacak olsak hükümeti kurmayız” diyen Sucuoğlu, hükümet modelinin “8+2” şeklinde olacağını açıkladı.

Sucuoğlu, ilk toplantının olumlu ve güzel bir şekilde geçtiğini, bundan sonra da toplantıların ayda bir mutlaka yapılacağını söyledi.

Karma oyun kalkması önerisi kabul edildi

Toplantıda “karma oyun kalkması” önerisi geldiğini ve bunun oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Sucuoğlu, bu öneriyi Mecliste gündeme getireceklerini ve kabul edilmesi halinde yasal şekle çevireceklerini ifade etti.

YDP hükümette olmayacak

Bunun oy saymada YSK’yı rahatlatacağına ve sonuçların daha erken açıklanmasını sağlayacağına inanç belirten Sucuoğlu, soru üzerine YDP’nin hükümette olmayacağını ama dışardan destek sözü verdiğini söyledi.

“Kabinede değişiklik olacak mı?” sorusuna “Bakacağız” diye yanıt veren Sucuoğlu, “Nisap sorunu olur mu?” sorusuna ise “Nisap sorunu yaşamayacağız, öyle bir sıkıntı olsa hükümeti kurmayız” diye cevap verdi.

Bazı isimler öne çıktı

Öte yandan Sucuoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek kabinesini sunması beklenirken, Ünal Üstel’in yerine Ali Pilli’nin Sağlık Bakanı; Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yerine Menteş Gündüz’ün Ulaştırma Bakanı, Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun’un Ekonomi Bakanı olarak atanması bekleniyor. Bir yıl önce “Milletvekili olmayanlar kabinede yer almayacak” diyen Sucuoğlu’nun, bu sözünü tutarak Tahsin Ertuğruloğlu’nun yerine Dışişleri Bakanlığı’na

Oğuzhan Hasipoğlu’nu atayacağı iddia edildi.