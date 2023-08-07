Bangladeş çetesi

Girne’de Muhammed Roknuzzaman’ın zorla kaçırılması olayıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Önceki gün gözaltına alınan Omar Hussein, Mesud Rana ve Noyan Babu’yla birlikte tutuklu sayısı 5’e çıktı.

Roknuzzaman’ın ellerini bağlayıp darp eden, o anları videoyla çekip ailesine göndererek “5 bin Euro göndermek için iki gününüz var. Parayı göndermezseniz Muhammed'i öldürüp denize atacağız” diyen zanlıların bir suç ortağının daha olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 4 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.45 Girne’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlıların Muhammed Roknuzzaman’ı para mevzusunu konuşacakları vaadi ile ikna edip ikametgahından çıkmasını sağladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Roknuzzaman’ı Omar Hussein'in Bafra Sokak üzerinde bulunan ikametgahına götürdüklerini, yatak odasının kapısını arkasından kilitleyip zorla alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlıların Roknuzzaman’ın ellerini bileklerinden ve dirseklerinden iple bağladıklarını, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yapmış oldukları eylemi videoya çekip onun Bangladeş’te bulunan ailesine gönderdiklerini ve “ 5 bin Euro göndermek için iki gününüz var, parayı göndermezseniz Muhammed'i öldürüp denize atacağız” demek sureti ile de şiddet kullanma tehdidinde bulunduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra Muhammed Roknuzzaman’ı bıraktıklarını ifade etti. Polis, Muhammed Roknuzzaman’ın serbest kaldıktan sonra Girne Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduğunu ve zanlıların alisine gönderdiği videoyu polise verdiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta 3 zanlının, önceki gün ise 2 kişinin tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ve aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.