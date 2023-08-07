Çözüm bekliyoruz

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, sosyal medyadan paylaşım yaparak Metehan ve Beyarmudu geçiş noktalarındaki aksaklıklara dikkat çekti. Sınır kapılarında yaşanan sorunların güneyde çalışanları, tedavi amaçlı geçiş yapmak zorunda kalanları ve turistleri kötü etkilediği belirtildi.

Dernek yaptığı paylaşımda şu noktalara dikkat çekti;

“Son zamanlarda özellikle Metehan ve Beyramudu geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılar,

güneyde çalışan emekçileri, sağlık hizmeti alan hastaları, gezi amaçlı kuzeyi ve güneyi ziyarete giden sivil halkı ve turistleri kötü etkiliyor. Yaşanan aksaklıklar nedeni ile artan şikayetlere Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs hükümetlerinin ortak akılla çözüm üretmesi gerektiği ortada iken her iki tarafın da adım atmamasını hayretler içinde takip etmekte olduğumuzu belirtmek isteriz. Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu olarak bir yıl önce Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a bu konu ile ilgili girişim yapması adına yazılı başvuru yapmış olmamıza rağmen geçiş noktalarının iyileştirilmesi adına henüz adım atılmadığı ortada dururken, gündemde olan açılımlar ile ilgili Sn. Cumhurbaşkanı’nın bir girişim başlatması talebimizi bir kez daha yineler, bir an önce bu yaşanan sıkıntıların kalıcı olarak çözülmesini talep ve rica ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 09:58