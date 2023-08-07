Sol şerit yerine sağdan gidiliyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarının artmasından yakınan vatandaşlar, birçok olumsuzluk arasında bir de yabancı plakalı araçların bulunduğunu belirtiyor. “Yollarımız bozuk, ikaz işaretleri yetersiz” diyen vatandaşlar, ayrıca trafik cezalarının çok düşük olduğunu ifade ediyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Yabancı uyruklu sürücüler trafiğin soldan olduğunu bilmiyor ve sağ şeride kayıyor” dedi.

Ne dediler?..

Cemal Sezener

“Ülkede yabancı plakalı araçlar ve kiralık araçlar her geçen gün artıyor. Ülkemiz trafik kurallarını bilmeden yola çıkan sürücüler var ve haliyle kazalara neden oluyorlar. Trafik kurallarını bilmeden araç kullanan sürücüler diğerlerinin hayatını riske atıyor. Özellikle Afrikalılar bizim trafik kurallarını bilmeden araç kullanıyor. Türkiye’den gelenler de sol şerit, sağ şerit sıkıntısı yaşıyor ve kazalar meydana geliyor. Yetkililerin bu noktada sert tedbirler alması gerekiyor.”

Mehmet Yanık

“Trafikte yabancı arabalar da kiralık arabalar da elbette ki olacaktır. Sürücülerin dikkatsizliği sonucu kazalar meydana geliyor. Trafiğe çıktığımız zaman yabancı kişilerin de trafikte olduğunun bilinci ile hareket etmezsek kazalar kaçınılmazdır. Elbette ki yollarımızın durumu da yetersizdir. Ülke trafiğini bilmeden yollara çıkan sürücüler sıkıntılara neden olabiliyor. Bu nedenle yollarımızda uyarıcı levhalar, yol çizgileri, aydınlatma ve benzeri eksikliklerin acilen giderilmesi gerekiyor ki bir nebze de olsa kazalar önlenebilsin. Bu noktada devlet, belediyelerle ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde trafiğe sistem getirmelidir.”

Yusuf Meraklı

Ülkemizde yabancı plakalı ve kiralık araçlar yollarda seyrediyor. Bu sürücüler kazalara sebebiyet veriyor. Birçok ülkeden buraya gelip araba alıyorlar ve trafiğe çıkıyorlar. Ülkemizin trafik kurallarını bilmeden trafikte olan kişiler tehlike yaratıyor. Bu kişilerin trafikte tehlike arz etmemesi için sınava tabi tutulması gerekiyor. “Benim Rus ve Türkiye ehliyetim var” diyerek trafiğe çıkmamaları adına devletin önlem alması gerekiyor.”

İlhan Bayandursun

“Ülkeye geliş gidişlerde iyi bir denetim olduğuna inanmıyorum. Yurt dışından ülkeye gelen kişilerin buradaki trafik kurallarını bilmeden yola çıkmasından dolayı kazalar meydana geliyor. Altyapımızın yetersiz ve yollarımızın iyi durumda olmaması da kazalara neden oluyor. Bu ülkemiz adına büyük bir sorundur. Bununla ilgili elbette ki üç günlüğüne buraya gelenleri sınava tabi tutamazsın ancak burada uzun süre kalan kişilerin trafiğe çıkmadan önce sınava tabi tutulması gerekiyor. Kendi ülkesinde ehliyeti nasıl aldığını bilmediğimiz kişilere 50-55 ton araçları teslim etmemeliyiz.”

Tarık Korkmaz

“Ülkemizde trafik kurallarını bilmeden yolda olan yabancı plakalı araçlar, paketçiler ve kiralık araçlar var. Bu büyük bir sorundur. Ehliyeti olmadan trafikte olan kişiler, denetlenmeyen kamyonlar ciddi kazalara neden oluyorlar. Kazalara en çok kiralık ya da ülkemize ait olmayan plakalı araçlar karışıyor. Kazalar olmasın diye radarlar konuldu adam radarı geçince hızını ikiye üçe katlıyor. Devletin bu noktada ciddi adımlar atması gerekiyor. Yurt dışından gelip trafiğe çıkacak kişilerin iyi bir denetimden geçirilmeleri gerekiyor.”

Özay Madencioğlu

“Ülkemiz trafik kurallarını bilmeden trafikte olan kiralık araçlar veya yabancı plakalı araçlar vardır. Ülkeye dışarıdan gelenlerin trafiğe çıkmadan önce iyi bir denetime tutulması gerekiyor. Ülkede ağır vasıta şoförleri de yurt dışından geliyor. Ağır araçlarla, kamyonlarla ve TIR’larla yollarda bulunuyor ve tehlikeler meydana geliyor. Bunların önlenebilmesi adına hükümetin ciddi çalışmalar yapması gerekiyor.”

Halil Çorba

“Bir turizm ülkesiysek ve ülkeye turist gelmesini istiyorsak istemesek bu insanlar trafiğe çıkacaktır. Yabancı kişilerin, gerek kiralık gerekse gelirken getirdikleri araçları ile trafiğe çıkmadan önce kısa da olsa bir eğitimden geçmesi veya sınava tabi tutulması gerekiyor. Türkiye’den gelenler beyinlerini sürekli olarak soldan gideceğine odaklıyor ancak bir anlık bir dalgınlıkla sağ şeride geçebiliyor. Bu gibi durumların yaşanmaması için yabancı kişilerin ciddi bir denetim ve eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Öte yandan sadece yurt dışından gelenler değil ülkemiz insanları da bencillik yapıyor ve yine sıkıntılar meydana geliyor. Kural ihlalleri her geçen gün artıyor. Ve bu noktada da genel olarak trafikte bir denetim gerekliliği ortaya çıkıyor.”



