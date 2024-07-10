Bakım ve onarım yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Serhatköy, Yeniboğaziçi, Tuzla ve Gazimağusa'ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım- onarım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında Serhatköy Barış Caddesi ve Kırsal Kesim arsalarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Proje çalışması nedeniyle bugün Yeniboğaziçi köyü, eski Tuzla köyü ve Tuzla girişi karting bölgesine de elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Gazimağusa'ya bağlı bazı köylerde kesinti yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yürüttüğü proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa'nın bazı köylerinde de bir buçuk saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, 11.00-12.30 saatleri arasında eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağıllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ile Mormenekşe su kuyularına elektrik verilemeyecek.

