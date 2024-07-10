Kuzey Kıbrıs’ta emlakçılık yapan Alman kadın, Larnaka Hava alanına uçarken, yanındaki yolcunun kim olduğunu bilmeden mesleğini söyleyince kendi başını belaya soktu.

Politis gazetesi; Almanya vatandaşı 49 yaşındaki bir kadının KKTC’de emlakçılık yaptığı gerekçesiyle pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 4 gün tutukluluk kararı verildiğini yazdı.

Gazete, Alman kadının yakalanması olayının 2 Temmuz Salı günü Almanya’dan Larnaka’ya gerçekleştirilen uçuşta, yanında oturan yolcuya, KKTC’de emlakçılık yaptığını söylemesiyle başladığını belirtti.

Habere göre kadın, yanındaki yolcunun Rum polisi olduğunu bilmeden KKTC’de emlak alım satım işi yaptığını ifade etti.

Gazete, uçağın iniş yapmasının ardından, Rum polisinin Alman kadını, havaalanında görevli polislere gösterdiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtirken; KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarının alım satımına dair bir şikayette yer aldığının belirlendiğini vurguladı.

Araştırma sürdüğü sırada kadının, 7 Temmuz Pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını aktaran gazete, önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından ise 4 gün tutuklu kalması kararı alındığını yazdı.

Gazete, daha önce yakalanan ve ifade vermeye gitmediği için hakkında AB tutuklama emri çıkarılan bir diğer Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’le ilişkisi olup olmadığının ise araştırıldığını belirtti.

Dördüncü vaka

Haberde, Alman vatandaşı kadının tutuklanmasının; Kıbrıslı Türk Akan Kürşat, halihazırda tutuklu bulunan Simon Mistriel Aykut ve Rikels’le birlikte Kıbrıslı Rumların eski taşınmazlarının kullanımına ilişkin dördüncü vaka olduğu vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Rum Taşınmazlarının Suiistimali Konusunda Alman Kadının Tutuklanması İnanılmaz Şekilde Gerçekleşti – Frankfurt-Larnaka Seferini Yapan Uçakta İşini Yan Koltuktaki Yolcuya Anlattı” başlıkları altında okuyucuya aktardı.

Gazete, 49 yaşındaki Alman kadının tutuklanmasındaki başlıca sebebin, bizzat kendisinin itirafı olduğunu, kadının KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının alım-satımı işini yaptığını, Frankfurt’tan Larnaka’ya dönerken, uçakta yanında oturan kişiye anlatmasının ardından tutuklandığını yazdı.

Alman kadının yanında oturan Kıbrıslı Rum yolcuya, yaptığı işi anlatmanın yanı sıra, kimlik ve iletişim bilgilerini de verdiğini vurgulayan gazete, Alman kadının dün çıkarıldığı mahkeme sürecinin ise, tercüman bulunamaması sebebiyle zorlukla ilerlediğini belirtti.

Gazete, kadın hakkında 8 gün tutukluluk talep edilmesine rağmen Rum yargıcın 4 gün tutukluluk kararı verdiğini, bu süre zarfında Rum polisinin araştırmalarına devam edeceğini aktardı.

Aykut tutukluluğa itiraz etti

Gazete bir diğer haberinde ise, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımına ilişkin 124 suçlamayla karşı karşıya bulunan ve 9 Eylül'e kadar tutukluluk kararı bulunan “Afik Group” sahibi Simon Mistriel Aykut’un avukatının, tutukluluğa itiraz başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Aykut’un oğullarının da benzer suçlamalarla Rum polisi tarafından arandığını hatırlattı.