Mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin tüm Türk devletlerinin en güneyde açılan bir penceresi olduğunu, bunu Azerbaycan’da katıldığı zirvede de dile getirdiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerini tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının da desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki altyapının güçlenmesi için yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, SANKON’un ziyareti dolayısıyla memnuniyet duyduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin tüm Türk devletlerinin en güneyde açılan bir penceresi olduğunu, bunu Azerbaycan’da katıldığı zirvede de dile getirdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının da desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki altyapının güçlenmesi için yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Milli ve manevi değerleri gençlerle paylaşmak ve iletişim çağında iki ülke arasındaki bağların artması için yürütülen faaliyetlerin devamının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerini tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cevahiroğlu: Büyük mutluluk duyduk

KKTC ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON’un adayı ziyaret ettiğini belirten SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, KKTC Cumhurbaşkanını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cevahiroğlu, KKTC’nin ileride tam bağımsız devlet olarak küresel organizasyonlarda yerini alması temennisini ifade etti.

Şehitler derneğini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Aşır başkanlığındaki Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Derneği yönetimini kabul ederek görüştü.

Tatar kabulde yaptığı konuşmasında, bu yıl Barış Harekâtının 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, toplu katliamda şehit edilenleri rahmetle andı.

Şehit yakınlarının acısının ortak bir acı olduğunu, Muratağa-Atlılar-Sandallar’da tarihte az görülen bir zulme ve saldırıya maruz kalındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin şehitler için yapması gerekeni mutlaka yapacağını, Muratağa-Sandallar’ın ardından Atlılar şehitleri için yapılan kazı çalışmaları ve DNA testleri sonrasında her bir şehit için bir kabir yapılması yönünde Kayıp Şahıslar Komitesinin üstün gayretleri ile bu çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplu mezarların kazılması için yapılan zahmetli süreci yakından takip ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, teknik uzmanlara konu ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Anıt mezarın gerektiği şekilde yapılmasının takipçisi olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Masumların maruz kaldığı bu katliam, Güney Kıbrıs ve EOKA'cıların utancıdır. Şehitlerimizi asla unutturmayacağız” dedi.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, şehit yakınları olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği politikaya destek belirterek, görüşlerinin arkasında olduklarını dile getirdi ve Atlılar Şehitliğinin yapılması için projenin ihaleye çıkılması talebini iletti.

