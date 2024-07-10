Dövizci vermiş

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda oyun oynamak için kasa görevlisine sahte 50 Euro veren Lübnan uyruklu Antoine Kmeid hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Kmeid’in 50 Euro’yu güneyde dövizciden aldığının tespit edildiği belirtildi.

Zanlı hakkında sahte paradan dosya hazırlanmayacağı ancak yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı için ileride yargılanacağı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde, Surlariçi'nde faaliyet gösteren bir casino içerisinde müşteri olarak bulunan Antoine Kmeid’in sahte 50 Euro'yu kasa görevlisi C.A.’ya vererek, tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının olay anında casino içerisinde kontrolde bulunan görevli ekip tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, sahte 50 Euro’nun emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan arama sonucu 250 Euro ve 406 Amerikan Doları tespit edildiğini, paraların emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının üzerinde bulunan paraların da sahte olup olmadığı hususunda, Sahtecilik Şubesi tarafından araştırma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 6 Mart 2024 tarihinde, Metehan Kara Kapısından çıkış yaptığını ve KKTC’ye giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını dile getirdi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde üzerinde bulunan 250 Euro ve 406 Dolar parayla ilgili incelemenin tamamlandığını, sahte olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, sadece zanlının casinoda kasiyere sunduğu paranın sahte olduğunu, ifadesinde 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yasa dışı yollardan kuzeye geldiğini, gelmeden önce parayı güneydeki bir dövizciden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında sahte paradan dosya hazırlanmayacağını ancak yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı için ileride yargılanacağını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesine emir verdi

Doktor kontrolünden geçirilecek

Zanlının avukatı, müvekkilinin kalp hastası olduğunu ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca tam teşekkülü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.