Hava ulaşımı canlandı

Ercan Havalimanı'nda geçen yılın ilk 6 ayına göre yolcu sayısı yüzde 28, uçak sayısı yüzde 17,44 arttı. Ercan’a 2023’ün ilk altı ayında gelen yolcu sayısı bir milyon 704 bini bulurken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 181 bine yükseldi. Uçak sayında ise 2023’ün ilk 6 ayında eski Ercan Havalimanı’nı 11 bin 980 uçak kullanırken, yeni Ercan’a 14 bin 69 uçağın iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte 1 Ocak- 31 Mayıs 2023 ile 1 Ocak - 31 Mayıs 2024 dönemindeki ilk 6 aylık sürede yolcu ve uçak sayılarında artış oldu.

Açıklamada, Havalimanı’nda pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkmasıyla birlikte geniş gövdeli uçakların yeni piste iniş yapmasının yolcu sayılarındaki artışta önemli etken oluşturduğu ifade edildi.

Özellikle, Türk Hava Yolları’nın A-350 tipi geniş gövdeli uçağının Ercan Havalimanı’na seferlere başlamasının, SunExpress ve diğer hava yollarının da Ercan’a uçuş başlatmasının da yolcu sayısındaki artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.

İlk 6 ayda 14 bin uçak

Buna göre, 2023 yılının ilk altı ayında eski Ercan Havalimanı’nı bir milyon 704 bin 481 yolcu kullanırken, bu sayı yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 181 bin 947’ye yükseldi.

Uçak sayında ise 2023’ün ilk 6 ayında eski Ercan Havalimanı’nı 11 bin 980 uçak kullanırken, yeni Ercan’a 14 bin 69 uçağın iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Eski Ercan Havalimanı’nı Ocak 2023’te 251 bin 466 gelen ve giden yolcu kullanırken, 2024 Ocak’ta yeni Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı yüzde 33,2 artış göstererek 334 bin 510’a yükseldi. Şubat 2023’te 226 bin 108 yolcu eski Ercan’dan uçarken, bu sayı yeni Ercan’da yüzde 56,99 artarak 354 bin 960’a ulaştı.

Martta ise eski Ercan Havalimanı 256 bin 313 yolcuya hizmet verirken, yeni Ercan’da bu rakam yüzde 31,10 artarak 336 bin 20 oldu.

Nisan ayında eski Ercan’dan gelen ve giden yolcu sayısı 281 bin 118 iken yeni Ercan’da yüzde 28,7 artarak 360 bin 26 olarak gerçekleşti. Mayıs 2023’te eski Ercan’dan gelen ve giden yolcu sayısı rakamı 334 bin 879 iken yeni Ercan’dan bu rakam yüzde 16,14 artarak 388 bin 915 oldu.

Haziran ayında gelen ve giden yolcu sayısı 2023’ün aynı ayına göre yüzde 14,92, uçak sayısı ise yüzde 6,23 artış gösterdi.

Yeni pist ile büyük gövdeli uçaklara hizmet vermeye başlandı

Yeni Ercan Havalimanı’nda 3 bin metrelik yeni pist ile körüklerin devreye girmesiyle büyük gövdeli uçaklara da hizmet vermeye başlandı. Böylece, uçak sayısında da artışlar yaşandı.

1 Ocak ile 31 Haziran 2023’e kadar eski Ercan Havalimanı’nı 11 bin 980 uçak kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam yüzde 17,44 artış göstererek 14 bin 69’a yükseldi.

2023 yılının Ocak ayında bin 848, Şubat’ta bin 683, Mart’ta bin 794, Nisan’da 2 bin 31, Mayıs’ta 2 bin 247, Haziran’da 2 bin 377 uçak eski Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

2024 yılının Ocak ayında ise 2 bin 301, Şubat’ta 2 bin 220, Mart’ta 2 bin 261, Nisan’da 2 bin 339, Mayıs’ta 2 bin 423 ve Haziran’da 2 bin 525 uçak yeni Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 10:13