Acil önlem şart oldu

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta sadece inşaat sektöründe değil; otomobil sektöründe de kayıt altındaki kadar, kayıt dışı faaliyet gösteren galerici var. Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı Barış Yuca, denetim, tüzük eksikliği nedeniyle artan ve sektörü tehdit eder hale gelen kaçak galericilerle ilgili olarak acil önlem alınmasını istedi.

Diyalog medyaya konuşan Yuca, sektörün kayıt altına alınmaması halinde, devletin gelirleri açısından olduğu gibi, kişilerin hak ve menfaatleri açısından büyük kayıpların yaşanacağı uyarısında bulundu. Ayda 2 bin civarında aracın satıldığı KKTC’de, satışı zor olan çok sayıda aracın bulunduğunu söyleyen Yuca “Bunları elden çıkarmaktan başka çare yoktur. Türkiye’ye ihraç edilmeleri için girişimler yapılmalıdır” dedi.

Kontrolsüzlük ciddi boyutta

Tv2020’de Güne Merhaba programına konuk olan Yuca, etrafta adım başı görülen galerilerin aksine ülke genelinde 691 kayıtlı galerinin olduğunun altını çizdi. Yuca, galericiliğin yüzde 50’nin üzerinde kayıt dışı ilerlediğini, bunun devlet kasasına da olumsuz yansıdığını söyledi.

Yuca, araç satışlarının ağırlıklı bir kısmının bireysel satış şekline gerçekleştiğini söyleyerek, kirasını, elektrik ve suyunu ödeyen, vergisini yatıran, kayıt altında olan galericilerin de her geçen gün daha da çıkmaza girdiğini söyledi. Yuca, sektöre yönelik önlem alınmazsa bu alanın da kaybedileceğini, kontrolsüzlüğün şu an bile ciddi boyutta olduğunu kaydetti.

Denetimler başlayacak

Yuca, hükümet yetkilileri, Maliye Bakanlığı ve Vergi Dairesi ile son bir aydır sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Yuca, kaçak galericiliğin önlenmesi adına hazırlanan tüzüğün hayata geçmesi için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi. Tüzük ile birlikte sektöre denetimin de geleceğini, başta birlik olarak kendilerinin de tespit ettikleri kaçak galericilere yaptırım haklarının olacağını söyleyen Yuca, sektörün alınacak önlemlerle toparlanmasının sağlanacağını dile getirdi.

“ Temizlik lazım”

Yuca, aynı zamanda ülkede araç sayısının arttığına ve bunun beraberinde birçok olumsuzluğu da getirdiğine dikkat çekti. Yuca, 1974’ten beri adaya gelen hiçbir aracın ülkeden çıkış yapmadığını belirterek, bunun hem trafikte hem de atıl araç bakımından ciddi bir yoğunluğa neden olduğunu dile getirdi. Bu durumun önemli bir sorun olduğunu söyleyen Yuca, “Adaya gelen araç çıkmıyor, ülkede kalıyor” dedi. Hükümetin bu konuda da adım atması gerektiğini ifade eden Yuca, “Gerekli çalışmalar yapılarak bu araçlar temizlenmeli” ifadelerini kullandı.

Ayda ortalama 2 bin araç satılıyor

Birlik başkanı Yuca, ayrıca ülkede alıcı bekleyen araç sayısının bilinmesinin de şu an için imkansız olduğunu söyleyerek, “Son 8 ayda ortalama 2 bine yakın araç satıldığını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Yuca, önceden ayda bir olan 01-999 plaka araç satış döngüsünün şu anda 13 güne düştüğünü; bunun da 01 plakadan 999 plakaya kadar olan satılan araç sayısının yoğunluğunu gösterdiğini kaydetti.

