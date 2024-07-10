473 sürücü rapor edildi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı olarak polis ekipleri tarafından trafik denetimleri yapıldı.

Üç bölgede önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 685 araç sürücü kontrol edildi, sürücülerden 473’ü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kontrol edilen bin 750 araç sürücüsünden 409’u trafik suçundan rapor edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

Üç aracın da trafikten men edildiği denetimlerde, rapor edilen suçlar şu şekilde açıklandı:

“211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak.”

Girne 90, Güzelyurt’ta 3 araç trafikten men edildi

Girne’de ise bin 150 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 95’i yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 6’sı alkol tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 62’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sigortasız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü motosiklette seyir halindeyken koruyucu başlık takmamak olmak üzere 279 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 90 araç da trafikten men edildi.

Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde de 785 araç sürücüsü kontrol edildi.

22’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç da trafikten men edildi.

