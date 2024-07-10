Uyarılar dikkate alındı

Ülkenin kanayan yarası haline gelen ölümlü trafik kazalarında hapislik cezası 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı.

Meclisin dünkü toplantısında onaylanan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla birlikte hapis cezasının süresinin artırtılması dışında bazı düzenlemeler de hayata geçti. Yapılan değişiklikle ilgili görüşlerini sunan bazı milletvekilleri, yollardaki eksikliklere, devletin sorumluluklarına dikkat çekti.

Meclis Genel Kurulu’nda Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan değişiklikle, ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezalarında mahkemenin takdir yetkisi genişletilerek, üst sınırı 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı.

Bunun yanında, mahkemenin ehliyete el koyma veya ehliyet sahibi olmaktan men etme yetkisine açıklık getirmek amacıyla, öğrenci ehliyeti de dahil olmak üzere hangi ülkede verildiğine bakılmaksızın bu yetkinin genişletilmesi düzenlendi.

Araç sürücüsünün 5 gün içerisinde mahkemeye çıkarılması kuralı, sürücünün kaçması veya hastanede olması gibi durumlarda uygulamada sıkıntı çekildiği gerekçesiyle 5 iş günü olarak düzenlendi.

Talat: Cezalar tek başına yeterli değil

Mecliste ilk sözü alan Komite üyesi, CTP Milletvekili Ongun Talat, yapılan değişikliğin kazaların önlenmesinde yeterli olmadığını, meselenin bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Talat, bu kapsamda hükümetin yükümlülükleri konusunda eksiklikleri olduğunu söyleyerek, geçen günlerde ölümlü bir kazanın yaşandığı yol olan Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu’nun ışıklandırılması için 2,2 milyona ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi ancak bunun bu paranın bulunamamasını eleştirdi.

Solyalı: Yol yok, ışıklandırma yok, eğitim yok

Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, tasarıya ilişkin söz alarak, yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi, bu önemli değişikliğin hükümete yüklediği sorumluluğun gözden kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, “Yol yok, ışıklandırma yok, eğitim yok, eğitmenlerin, okulların bir standardı yok, denetim yok.” diyerek bir takım eksikliklere işaret etti. Solyalı, hükümete seslendi; “Size 7 yıldan 14 yıla çıkan bir sorumluluk yüklüyoruz.” dedi.

Besim Trafik Eğitim Parkı’nın kapatılmasını eleştirdi

Solyalı'nın ardından söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim de, cezaların caydırıcı bir unsur olmadığını kaydetti.

Besim, trafik kazalarını önlemenin bir eğitim ve kültür meselesi olduğunu belirterek, Trafik Eğitim Parkı’nın kapatılmasını eleştirdi.

Yolların ışıksızlığı hakkında konuşan ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Besim, trafik adına hükümet tarafından şu ana kadar yapılan tek şeyin cezaların artırılması olduğunu savundu.

Toplu taşıma, trafikte uyuşturucu testi gibi atılması gereken adımlara da değinen ve trafiğe ilişkin birçok tüzüğün düzenlenmediğini savunan Besim, hükümeti “beceriksiz olmakla” eleştirdi.

Atun: Alkol ucuz ve çok serbest

UBP Milletvekili Sunat Atun ise, trafik meselesinin ülkede birçok cana mal olduğunu ifade ederek, bunun ülkedeki en genel sorunların bir tanesi olduğunu belirtti.

Atun, caydırıcılığın dolaylı bir etken olduğuna işaret ederek, yapılması gerekenin iş olup bittikten sonra kişiyi cezalandırmak değil, toplumsal seferberlikle kazayı önleyecek adım atmak olduğunu söyledi.

Trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini ifade eden Atun, trafikte uyuşturucu ve alkol kullanımı hakkında konuştu, alkolün serbestliğini ve ucuzluğunu eleştirdi.

Yollarda alkollü içecek reklamlarının fazlalığına da değinen Atun, alkol ve sigaradaki vergi seviyelerinin de düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, bu konuya “negatif dışsallık” gözüyle bakılması gerektiği düşüncesini paylaştı.

Toros: Yollarda eksiklik var

CTP Milletvekili Fikri Toros da, yol güvenliği konusunda Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olmanın önemine işaret etti.

“Yollarda emniyet şeridinin ihmal edildiği, yolların meyillerinin yanlış olduğu, kedigözü monte edilmeden inşaatların teslim alındığı, şehir içi yollarda bisiklet şeritlerinin olmadığı” gibi bir takım gözlemlerini paylaşan Toros, bu kapsamda yol gösterilirken hükümet temsilcililerinin kendileriyle hem fikir olduğunu ancak hayata geçirme konusunda hiçbir adım atılmadığını savundu.



Arıklı: Trafikteki diğer cezalarda artacak

Milletvekillerinin ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlık olarak hazırladıkları yasa tasarısında, üst sınırı 10 olarak belirlediklerini hatırlatarak, bunu 14’e çıkaran Komite’ye de ayrıca teşekkür etti.

Yakın zamanda Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın da Genel Kurul’a geleceğini ve trafikteki diğer cezalarda da artışa gidileceğini kaydeden Arıklı, bu tasarıda cezaların 100’de 200’lere çıkarıldığını, gelecek tasarıda özellikle 100 promil üzerinde alkollü araç sürenlerin ehliyetine el konulması ve asgari ücretin 2 katı ödeme gibi cezaların yer aldığını belirtti.

Dünya genelinde, alınan tüm tedbirlere rağmen, trafik kazalarının ve ölümlerin devam ettiğini, bunu sıfırlamanın mümkün olmadığını söyleyen Arıklı, bu yılki ölümlü trafik kazalarının sürücülerden kaynaklı olduğunu yineleyerek, polis raporlarında yer alan “aşırı hız, alkol, dikkatsiz sürüş, cep telefonu” suçlarına işaret etti.

Eksikliklerin farkında olduklarını, ancak onca yılın eksikliklerinin sorumlusunun kendi dönemiymiş gibi davranılmasının doğru olmadığını dile getiren Arıklı, yapılması gerekenin karşılıklı suçlama değil, bütçe yaratmak olduğunu; bunun arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Arıklı, “Gelin hep birlikte alkole karşı, süratli sürüşe karşı kampanya başlatalım.” diye çağrıda bulunarak, 300 tane hız kameranın ülkeye getirilmesi için başlattığı çalışmayı hatırlattı.

Şahali: Tüzüklerin devamı getirilmedi

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, 5 yıldır CTP’nin hükümette olmadığını hatırlatarak, kendileri döneminde hazırlanmış olan tüzüklerin devamının getirilmemesini eleştirdi.

Şahali, “Ya iş yapacaksınız ya da çekip gideceksiniz.” diyerek, sordukları sorulara yanıt beklediklerini kaydetti.

Bugün sürücülere yönelik cezaların artırıldığı bir tasarının görüşüldüğünü belirten Şahali, yollardaki alt yapı eksiklikleri nedeniyle yaşanan kazalarda, idarenin sorumluğunu artıran düzenlemelerin nerede olduğunu sordu.

Şahali’nin konuşması esnasında yerinden söz alan Bakan Arıklı, diğer yasa tasarısının gelmeme sebebini açıklayarak, tasarının Savcılık’a gönderildiğini, ancak nisan ayından beri görüş olmadığını bildirdi.

Ardından yasa tasarısı madde madde ve ardından bütünüyle oylandı. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa tasarısının kabulüyle Meclis Genel Kurulu Olağanüstü toplantısı tamamlandı.