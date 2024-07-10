Narkotik göz açtırmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gidip, bir kilo uyuşturucuyla geri dönen Ngene Ongekachukwu Anthony ile Jamshad Bahadır, önceki gün Ulukışla kavşağında düzenlenen operasyonla yakalandı. Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında, Ngene Ongekachukwu Anthony ile Jamshad Bahadır’ın davranışlarından şüphelenen Narkotik ekibi, şahısları alıkoyarak üzerlerinde arama yaptı. Ngene Ongekachukwu Anthony’nin sırt çantası içerisinde, paketlenmiş poşetler içerisinde bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçiren polis, 2 zanlıyı tutuklayarak, dün mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 8 Temmuz 2024 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında, şüpheli olarak görülen zanlıların alıkonularak üzerlerinin arandığını belirtti. Polis, Ngene Ongekachukwu Anthony’nin sırt çantası içerisinde, naylon poşetlerde, toplamda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, iki zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada Anthony ile Jamshad Bahadır’ın 7 Temmuz 2024 tarihinde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçerek aldıklarını ve yine yasadığı yollardan KKTC’ye geri döndüklerinin tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.