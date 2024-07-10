Kaderin oyunu

Kuzey Kıbrıs’ta ailesiyle yaşayan İsmail Doğan, 2 yıl önce alkollü olduğu bir sırada arkadaşıyla birlikte sınırı ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gitti. Çocuklarından haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, yaptığı soruşturma sonucu zanlının kaçak yollardan güneye gittiğini, orada tutuklandığını tespit etti.

Polis, zanlıyla ilgili “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan dosya hazırlayarak, rafa kaldırdı. Güneyde bir buçuk yıl hapis yatan zanlı, cezası bitince deport edildi.

Zanlı, önce Mısır’a ardından Türkiye’ye gitti, en sonunda KKTC’ye geldi. Hakkında açık dosya bulunan zanlı, ülkeye giril yaptıktan sonra askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 19 Mart 2022 tarihinde yabancı uyruklu bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının ailesinin 20 Mart’ta kayıp bildirimi yaptığını, başlatılan soruşturma sonucu yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havaalanında yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde 2022’de alkollü olduğu için arkadaşıyla birlikte sınırı ihlal edip, güneye gittiğini, Rum kesiminde tutuklandığını, bir buçuk yıl cezaevinde kaldığını, cezası bitince Mısır’a gönderildiğini, oradan da Türkiye’ye gittiğini ve buradaki ailesinin yanına gelmek için KKTC’ye döndüğünü söylediğini aktardı. Polis memuru soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ailesinin 20 yıldır ülkede yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.