Bamya 100’ün altına düşmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da otobüs terminalinde, ismini kurulduğu Perşembe gününden alan ucuzluk pazarında da fiyatlar cep yakıyor. Vatandaşlar, pazarda da fiyatların fahiş olduğunu belirterek, “burası böyleyse marketlere hiç giremeyeceğiz” şeklinde konuştu. Pazarda bamyanın fiyatı 100’ün altına düşmezken, kiraz 70, kayısı ise 65 TL’den satıldı. Formoza erik yemek isteyen vatandaşlar kilosuna 50 TL vermek zorunda kalırken, sofraların olmazsa olmazı limon 40 TL’den tezgaha kondu. Acı ve tatlı biberler 30 TL’den satışa sunulurken, muz ile yazın vazgeçilmez meyvelerinden sultani üzüm 35 TL’den alıcı bekledi. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, “Türk’ten çok Rum alışveriş yapıyor, bizde 100 TL olan fiyat onlara göre 3-4 Euro, yani pazar artık Rumlara hizmet edecek” şeklinde konuştu