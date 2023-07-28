Aksaklıklar çözülecek

Gözde Süreç SARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ni ziyaret ederek, tadilat çalışmalarını inceledi.

Ziyarette, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki yenileme çalışmalarını gönüllü olarak üstlenen China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry ve Kamtek Direktörü Ali Kamacıoğlu ile Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güneş ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins de hazır bulundu.

Bakımevinde yürütülen tadilat çalışmaları incelenirken, yaşanan birtakım aksaklıkların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Taçoy: En iyi hizmeti sunmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini söyleyerek, ülkede engellilere ve yaşlılara hizmet verecek bina eksikliği bulunduğunu belirtti.

Taçoy, bakımevinin daha verimli ve aktif hale getirilip hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yaparak en iyi hizmeti sunacak şekilde açılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Kamacıoğlu: Eleştiri var yardım yok

Kamtek Direktörü Ali Kamacıoğlu da, bir buçuk yıldan beri Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki tadilat çalışmalarını sürdürdüklerini, çatıyı değiştirmek şeklinde başlanan işin binadaki çökmeler ve diğer altyapı sorunları nedeniyle tüm binanın yenilenmesi olarak devam ettirildiğini belirtti.

Kamacıoğlu, “Burası hepimizin, bizim tek amacımız yardım etmek. Eleştiri yapılıyor. Ama yardım eden yok” dedi.

Choudhry: Tüm binayı yeniledik

China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki durumu gördükten sonra yardım etmeye karar verdiği söyleyerek, “Burası çok kötü durumdaydı. Çatıyı yenilemek olarak başladık ama tüm binayı yeniledik” dedi.

Jenkins: Teslim edilmesini bekliyoruz

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, bakımeviyle ilgili yıllarca uyarıda bulunduklarını söyleyerek, bir buçuk yıldan beri teslim edilmesini beklediklerini belirtti.