Kadroları doldurun

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) merkezi cezaevindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla tam gün grev uyguladı.

Sendikalar dün saat 09.30’da yeni cezaevi önünde basın açıklaması yaparak, cezaevinin tam kapasite dolu olmasına rağmen, cezaevinde bulunması gerekli 25 teknik-mekanik personel yerine 4 kişinin görev yaptığını, gardiyanların da çok zorlu şartlarda görevlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Bengihan: Islah görevi yerine getirilemiyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan cezaevi önünde yaptığı açıklamada, teknik ve altyapı yönünden çağdaş bir durumda inşa edilen yeni cezaevinde bu teknik altyapıyı kullanacak personelin istihdam edilmediğinden dolayı, hapishanenin esas görevi olan mahkûmları topluma kazandırma ve ıslah etme görevini yerine getiremediğini kaydetti.

725 kişilik kapasiteyle planlanan yeni cezaevinde 100 mahkûmun açık cezaevi olarak planlanan yerde, diğer 625’inin kapalı alanda tutulmasının planlanmasına rağmen, şu an her iki hapishane binasında toplam 850-855 mahkûm bulundurduğunu söyleyen Bengihan, eski cezaevi binasında 130 kişilik mülteci tutuklu ve mahkûm bulunduğunu açıkladı.

4 olması gereken sıhhi tesisatçı sayısının 1, 6 olması gereken elektrik-elektronik teknisyeni sayısının 0, bilgisayar teknikerinin 0, aile ve sosyal hizmet uzmanı sayısının 0 olduğunu, hapishanede kadrolu bulunması gerekli uzman psikolog sayısının 1 sözleşmeli gönüllü psikologla yürütülmeye çalışıldığını kaydeden Bengihan, konu psikoloğun kadrosunun hapishanede olmasına karşın hastanede görev yaptığını, Cezaevi için istihdam edilen bilgisayar teknikerinin İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, cezaevinde doktorluğu, hemşireliği hatta mutfakçılığı dahi gardiyanların yapmaya çalıştığını, hapishanede hukukçu kadrosu bulunmasına rağmen hukukçunun olmadığını iddia etti.

Atan’dan Öztürkler’e çağrı

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da açıklamasında, altyapısı hep sıkıntılı olan cezaevinde gardiyanların özverili çalışmaları sayesinde işlerin zor da olsa yürütülmeye çalışıldığını anlattı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve hükümet yetkililerine “kadroları doldurun” çağrısı yapan Atan, ivedi olarak eksik kadroların doldurulması gerektiğini belirterek “iş yapsınlar biz de destekleyelim” ifadelerini kullandı.