Bitmeyen çile

Özlem ÇİMENDAL

Türkiye’nin ardından Kuzey Kıbrıs’ta ilaç fiyatlarına yüzde 30.50 oranında zam gelmesine karşın bazı önemli ilaçlar hala eczanelerde bulunamıyor. Özellikle yaz gribi ve enfeksiyon hastalıklarının arttığı bir dönemde antibiyotik eksikliği dikkat çekiyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan; tansiyon ilaçları, antibiyotik, göz damlası, diyabet ilaçları ve kremlerde eksiklik olduğunu belirterek, ihtiyaçlı vatandaşların sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Vitamin gruplarında da eksiklik olduğunun altını çizen Hassan, “Bazı gıda takviyeleri ve vitaminler yavaş yavaş gelmeye başladı ama eksiklik hala sürüyor” dedi.

Hassan, Türkiye menşeili ilaçların tümüne %30.50’lik zam geldiğine dikkat çekerek, Avrupa menşeili ilaçların ise döviz üzerinden fiyatlandırıldığını hatırlattı.

Bu durumda geçtiğimiz hafta 100 liraya satılan bir ilacın yeni fiyatı bu hafta 130 lira 50 kuruş oldu.

Güneye gidenler arttı

Diyalog’a konuşan bazı hastalar ise daha önce Rumların ucuz ilaç almak için Kuzeye akın ettiğini, ancak sürekli zamlar ve yaşanan sıkıntılar yüzünden güneye geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Güneydeki eczaneler, özellikle antibiyotikler için mutlaka doktor reçetesi istiyor ve KKTC’den alınan reçeteleri kabul etmiyor.

