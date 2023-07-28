Benzin 30’a dayandı

Abdullah SUİÇMEZ

Dövizdeki yükseliş, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında gün geçtikçe değer kaybetmesi ve piyasada artan pahalılık vatandaşı endişeye sokarken, akaryakıta son bir buçuk ayda 7 kez zam yapıldı. benzinin fiyatı 30 TL’ye dayanınca deposunu biraz daha ucuza doldurmak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Özellikle Lefkoşa’da uzun kuyruklar nedeniyle trafik karmaşası yaşandı. Sadece Kuzeyde yaşayanlar değil, Rumlar da benzin istasyonları önünde kuyruğa girdi.

Bir buçuk ayda 7 kez zam

Resmi Gazete’de yayımlanan emirname uyarınca, 95 oktan benzine 1.53 TL, 98 oktan benzine 1.54 TL, Euro dizele 2.59 TL, gazyağına ise 2.08 TL artış yapıldı. Gece yarısından itibaren litre başına 95 oktan benzin 28.79 TL, 98 oktan benzin 29.35 TL, Euro dizel 27.44, gazyağı 26.85’ten satışa sunuldu.

20 Temmuz'dan beri 95 oktan benzin 27.26 TL, 98 oktan benzin 27.81 TL, Euro Dizel 24.85 TL, gazyağı 24.77 TL’den satılıyordu.

