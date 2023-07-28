Metehan’da yakalandı

Henüz 12 yaşında olan üvey kızına yıllarca cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan İ.B.’nin (48) şikayet edildiğini anlayınca ülkeden kaçmaya kalkıştığı ortaya çıktı. Metehan Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparken yakalanan zanlının, whatsaptan kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.

Cinsel saldırı soruşturması çok yönlü sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İlk cinsel saldırının 2021 yılında, çocuk 10 yaşındayken gerçekleştiği belirtildi. Çocuğun maruz kaldığı cinsel saldırıyı kız kardeşine anlattığı, olayın bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı İ.K.’nin, 2021 ve 2023 yılları arasında ikinci evliliğinden şu an 12 yaşında olan üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın Temmuz 2023 tarihinde bildirildiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, 12 yaşındaki kızın ilk şikayetini kız kardeşi olan M.K.’ye yaptığını açıkladı. Polis, şikayet üzerine harekete geçtiklerini, zanlıyı ülkeden çıkış yapmak isterken Metehan Sınır Kapısı’nda tespit ettiklerini ve tutukladıklarını açıkladı.

Polis, mağdur çocuğun ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alındığını ifade ederek, araştırılması gereken birçok husus olduğunu söyledi.

Soruşturma memuru, mağdur kız, iki kız kardeşi ve annelerinin koruma altına alındığını belirtti.

Cep telefonları incelemede

Polis ayrıca zanlının kullanmış olduğu telefon hattı üzerinde bulunan WhatsApp üzerinden kızın telefonunda bulunan WhatsApp hattına cinsel içerikli mesajlar attığına dair tespit yapıldığını açıkladı. Polis, zanlıya ait 5 telefonun emare alındığını ve içindeki video ile ses kaydının incelenmesi gerektiğini anlattı. Polis memuru, hakkında ciddi suçlamalarla soruşturma yürütülen zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, hakkında, “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.