Ailelerle görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Başkan Uluçay’ın makamında dün saat 15.00’te gerçekleşen görüşmede Meclis Başkanı Töre, Uluçay’a depremde meydana gelen can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunurken, Gazimağusa’daki mücadele yıllarında kullanılan Baykal Tüneli’nin durumu da konuşuldu.

Töre, konuşmasında, daha önce Başkan Uluçay’ın Meclis'i ziyaret ettiğini, Uluçay’ın göreve başladıktan sonra kendisinin Belediyeye ilk ziyareti olduğunu, Gazimağusa’yı ve civar köyleri haftada birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi.

Gazimağusa’nın KKTC’nin gazilik unvanı almış bir şehri olduğunu, buradaki halkın mücadelesinin çok tarihsel bir mücadele olduğunu ifade eden Töre, Gazimağusa’daki halkı her zaman saygıyla selamladığını aktardı.

Töre, Şampiyon Melekler’in kaybedilmesinin hem KKTC’ye hem Gazimağusa halkına ayrı bir acı verdiğini ifade ederek, “Ailelere Allah’tan sabırlar, yavrularına da Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazimağusa’nın üzerindeki matem havası yavaş yavaş inşallah ortadan kalkar. Allah önce ailelere sonra halkımıza sabır versin” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Uluçay: Her zaman yanımızdaydı

Süleyman Uluçay ise, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ziyaretinin Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa halkını son derece memnun ettiğini ifade ederek, ülkenin ikinci büyük şehri olan Gazimağusa’nın son yaşanan deprem acılarından sonra Melekler Şehri olarak da anılmaya başlandığını söyledi.

Uluçay, devlet büyükleri ve Meclis Başkanı’nın bütün süreçte her zaman yanlarında olduğunu, bugün yaptığı ziyaretle de Meclis Başkanı’nın normalleşme sürecini ne kadar önemsediğini gördüklerini söyleyerek ziyaret için teşekkür etti.

Uluçay, özellikle Zorlu Töre’nin Baykal Tüneli konusundaki görüşlerini tamamen kendisinin de paylaştığını, Gazimağusa halkının büyük çoğunluğunun da bu görüşü paylaştığını ifade etti.

Töre’den, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Mağusa Arena’daki görüşmede Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Genel Sekreter Osman Akın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Nafi Çetintaş, Feriha Yiğittürk, Afet Aktuğralı, Meriç İçme, Fatoş Karasel, Mustafa Altak, Mehmet Tülek, Pembe Yakula, Recep Kılıç ve Ayşe Güler Akın da yer aldı.

Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketinde kaybedilen çocuklarımız için herkesin büyük acı çektiğini ama ateşin düştüğü yeri yaktığını dolasıyla bu acıyı ailelerden daha fazla kimsenin yaşayamayacağını söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da konuşmasında acı ve öfkenin azalmadığını vurguladığı konuşmasında sadece Kıbrıs’tan değil Türkiye ve birçok ülkeden insanların her zaman yanlarında olmaya çalıştığını söyledi.

Çocukların anısını yaşatmak için uğraş verdiklerini ifade eden Karakaya, adaletin yerini bulması için savaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

