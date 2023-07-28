Suç üstüne suç

Suna ERDEN

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek kazaya ve 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in ölümüne neden olan Yıltan Kulle dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de mahkemeye çıkarılan 66 yaşındaki zanlının, kaza esnasında 122 promil alkollü olduğu açıklandı.

Ayrıca zanlının geçmişte 2 trafik kazasına karıştığı, 9 trafik suçu olduğu ve son olarak alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 19 Temmuz saat 20.45 sıralarında Esentepe-Bahçeli anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Yıltan Kulle’nin 122 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen traktörün takla attığını,

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücünün kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, sürücü Yıltan Kulle’nin kazanın ardından gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, zanlının geçmişte 2 kaza yaptığını, ayrıca 9 trafik suçu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının Mustafa Nergiz’in ölümüyle sonuçlanan kazadan önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğunu belirtti.

Polis, tüm olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Savunma bazı iddialarda bulundu

Zanlının avukatı Mustafa Atakara, polisten sabıka kaydını gösteren belge istedi. Ayrıca Mustafa Nergiz’in kullanımındaki traktörün ışıklarının yanmadığını savunan Atakara, müvekkiline 5 kez alkol testi yapıldığını, ilkinde testin sıfır çıktığını öne sürdü. Atakara’nın bu iddiaları ortaya atması üzerine mahkeme teminat yerine ek tutuklama kararı verdi.

Mahkeme iddiaların araştırılması, zanlının sabıka kaydı belgelerinin mahkemeye sunulması için 4 gün ek süre verdi.