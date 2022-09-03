105 sabıkası var

Lefkoşa'da gece yarısı sarhoş bir vaziyette bağırıp çağırıp çevreyi rahatsız ettiği esnada kendisine müdahale eden 5 polis memurunu delici alet ve makasla yaralayan Mehmet Mavideniz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 105 sabıkası olduğu açıklandı.

Mahkeme sabıka dosyası kabarık olan 25 yaşındaki zanlıyı 3 ay süreliğine cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 30 Ağustos 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da Lala Mustafa Paşa Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Mehmet Mavideniz’in alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığı için kendisini suçüstü hali gereği tutuklamaya çalışan polis memuru A.G.’nin sırtına ve göğüs kısmına kesici alet soktuğunu belirtti. Polis, zanlının A.G.’nin göğsünde morluk ve kızarıklık, sırtında ise 15 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Polis, tutuklanmaya direnen Mehmet Mavideniz’in demir park tabelası ile polis aracının sağ arka kapı camına vurarak, kırdığını, tekme atarak da sağ ön çamurluğu ezdiğini açıkladı. Polis, zanlının polis çavuşu C.Ö.’nün de sağ göğüs altına makas soktuğunu, göçük, doku hasarı ve 20 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.



Yaşından fazla sabıkası var

Polis, zanlının daha sonra olay yerine giden polis memuru M.Ş.’nin koluna makasla vurup kesi oluşmasına neden olduğunu, polis memurları B.E. ile E.A.’nın da ellerinde 2’şer santimlik kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını anlattı.

Polis, zanlının makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Mehmet Mavideniz'in saldırıda kullandığı makas ve demir park levhasının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 105 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı ‘yaralama’, ‘kasti hasar’, ‘korkutmak maksatlı silah taşıma’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’, ‘polisi darp, görevinden men’, ‘sarhoşluk’, ‘rahatsızlık verme’, ‘uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.