Kaptanlar cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan 54 Suriyeli mülteciyi soktukları iddia edilen zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mültecileri 2 ayrı Zodyak botla ülkeye getiren tekne kaptan ve yardımcıları Enver Uslu, Vedat Kardeş, Kaan Kızılkaya ve Yakup Aydemir cezaevine gönderilirken, İsmail Dağcıl, Onur Güren, Hazar Söyler, Ahmet Danacı, Edip Yeşilyurt ve Mahkeme Birtan Kahramanoğlu toplam 220 bin nakit teminat şartıyla serbest bırakıldı. Suçla bağlantılı tutuklanan Mustafa Çelen ise ülkede kaçak yaşam sürdüğü için 75 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19 Ağustos 2022 tarihinde, saat 03.30 sıralarında Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat teknesiyle ülkeye yasa dışı gelen 11’i çocuk toplam 54 Suriyeli mültecinin yakalandığını söyledi. Polis, teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette Van araç tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın İsmail Dağcıl’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilen zanlının ifadesinde Onur Güren’in organizasyonu ile Edip Yeşilyurt, Hazer Söyler ile birlikte söz konusu suçları işlediklerini itiraf ettiğini söyledi.

Kaptanları sakladılar

Polis, tekne kaptanları ve yardımcılarını, Onur Güren'in olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, Güren'in, Edip Yeşilyurt ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İsmail Dağcıl'ın babasına ait Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Onur Güren ve Edip Yeşilyurt’un Lefkoşa’da SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, Güren'in üst aramasında bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı.

Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada Kaan Kızılaya ve Enver Uslu’nun salonda Yakup Aydemir ve Vedat Kardeş’in ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, suçla bağlantılı Mustafa Çelen, Birtan Kahramanoğlu, Ahmet Danacı’ınn da tutuklandığını belirtti. Polis çavuşu Şengil, meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren ve 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Toplam 220 bin nakit teminat

Mahkeme, İsmail Dağcıl, Onur Güren, Hazar Söyler’in 35’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 2’şer kefilin 200’er bin TL imzalamasına emir verdi. Mahkeme, Ahmet Danacı’nın 40 bin, Edip Yeşilyurt’un 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 2’er kefilin 200’er bin TL imzalamasına emir verdi. Mahkeme Birtan Kahramanoğlu’nun 25 bin TL nakit ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mustafa Çelen, Enver Uslu, Vedat Kardeş, Kaan Kızılkaya ve Yakup Aydemir ise 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildi.