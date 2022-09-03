Avukatına göre kitap yazacak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik’te bir otelde konaklayan Kıbrıslı Rum Andreas Soujidis, casusluk şüphesiyle tutuklandı. Andreas Soujidis’in otel odası ve aracında, 2 adet aktif halde telsiz, ses kayıt cihazı, çok sayıda fotoğraf ve USB bellek ve 9 adet KKTC haritası bulundu.

Haritalardan bir tanesinde, 2 askeri bölgenin işaretlenmiş olduğu ve Soujidis’in bazı askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiği mahkemeye aktarıldı. Polis, Sodiris’in, fotoğraflar konusunda itirafta bulunduğunu belirtirken, avukatı ilginç bir savunma yaparak “kitap yazacaktı” dedi.

Temizlikçi fark etti

Zanlı Andreas Souijidis’in tutuklanması ile ilgili süreç Mehmetçik’te kaldığı otelde, odasını temizleyen personelin, 26 Ağustos tarihinde, bir adet telsiz bulmasıyla başladı. Otelden ayrıldıktan sonra zanlının odasını temizleyen görevli, telsiz bulmasının ardından, durum otel yönetimi tarafından Ziyamet Polis Karakolu’na bildirildi. Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı belirlenen zanlı, 30 Ağustos’ta giriş yaptığı esnada gözaltına alındı ve aracında arama yapıldı.

KKTC haritaları bulundu

Araç içerisinde, 1 adet telsiz, çok sayıda fotoğraf, USB bellek, ses kayıt cihazı ve 9 adet KKTC haritası bulan polis, haritaların bir tanesinde, 2 ayrı askeri bölgenin işaretlenmiş olduğunu tespit etti. Zanlı ifade vererek, konu askeri bölgeleri fotoğrafladığını itiraf etti.

Mahkemeye çıkarıldı

Zanlı dün tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Ergün, 26 Ağustos 2022 tarihinde, Mehmetçik’te bir otelde kalan zanlının, otelden ayrılmasının ardından odada yapılan temizlik esnasında, görevli tarafından bir adet telsiz bulunduğunu ve durumun polise aktarıldığını açıkladı. Zanlının, Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini ve 30 Ağustos 2022 tarihinde KKTC’ye dönüş yaptığı esnada gözaltına alındığını belirten polis, araç içerisinde yapılan arama sonucu, bir adet telsiz, çok sayıda fotoğraf, USB bellek, ses kayıt cihazı ve 9 adet KKTC haritası bulunduğunu açıkladı.

Askeri bölgeleri işaretledi

Polis, haritaların bir tanesinde 2 ayrı askeri bölgenin işaretli olduğunu belirtti ve zanlının, konu yerleri fotoğrafladığını itiraf ettiğini aktardı. Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Avukatı savundu

Zanlı avukatı Öncel Polili, tutukluluk talebine itiraz etmezken, müvekkilinin, bir kitap yazmak amacı ile 1974 yılından önce Kıbrıslı Rumların bulunduğu yerleri fotoğrafladığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.