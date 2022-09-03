Anastasiadis teslim aldı

Yunanistan, Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin ettiği EMB-135 tipi uçağı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hibe etti. Uçak, resmi yetkililerin kullanımı için hediye edildi.

Anastasiadis “Elevsina Hava Üssünde” düzenlenen törenle uçağı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten teslim aldı.

Rum lider Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldi.

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Elefsina Askeri Havalimanı'na giden ikili, burada EMB-135 tipi uçağın teslimi için düzenlenen özel törene katıldı.

Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, GKRY'nin doğal afetlerde Yunanistan'a yaptığı yardımlara işaret ederek bu uçağın, GKRY lideri ve hükümeti tarafından kullanılacağını vurguladı.

Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileten Anastasiadis de "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. (Bu) Cumhurbaşkanı (GKRY lideri) ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu." ifadelerini kullandı.

Acil durumlarda da kullanılacak

Anastasiades, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Yunan Hükümeti'nin bu çok önemli bağışını kabul etmesi büyük bir duygudur" dedi. Bir jetin olmamasının AB genel merkezine bir gezi anlamına geldiğini ve toplantının seyahat süreleri için genellikle iki gün eklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rum yönetimi lideri Anastasiades, “Bu uçak sadece Cumhurbaşkanı'nın, hükümet yetkililerinin taşınması için değil, aynı zamanda acil durumlar için de gerekli olacak” dedi.

Atina, bu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.