Kasım’da faaliyete girecek

Temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Ercan Havalimanı yeni terminalini ziyaret etti. Karaismailoğlu hükümet yetkilileri ve havalimanı yüklenicisiyle önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, yeni havalimanı terminalini, kasım ayına girmeden bütün müştemilatlarıyla birlikte dört başı mamur faaliyete geçireceklerini söyledi.

Karaismailoğlu'na, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği yetkilileriyle diğer yetkililer eşlik etti.

Arıklı: Teknik cihazlar gelirse…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’na teknik cihazların gelmesi halinde, 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını duyurdu.

Arıklı, uzun zamandır yüklenici firma ile aralarında olan sorunlara Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun gelmesiyle çözüm bulunduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, “Artık önümüzde bir engel kalmadı” diyerek, teknik cihazların gelmesi halinde 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını belirtti ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Karaismailoğlu: Güzel bir havalimanı terminali yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise hükümet yetkilileri ve havalimanı yüklenicisiyle önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, yeni havalimanı terminalini, kasım ayına girmeden bütün müştemilatlarıyla birlikte dört başı mamur faaliyete geçireceklerini söyledi.

Toplantıda, gelecek 2 ay içerisinde kimin hangi görevi üstleneceğinin netleştirilip, kayıt altına alındığını, ayrıca yüklenici firmanın ilave isteklerinin görüşüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.