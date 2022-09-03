Kişi başı 2 bin dolar

İnsan kaçakçılığı suçu hem adanın kuzeyinde hem de güneyinde sürekli işlenen suçlar arasında yer alıyor. Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla götürülen 27'si erkek, 5'i kadın, 17'si çocuk olmak üzere 49 göçmen tespit edildi. Mültecileri Kıbrıs’a getiren 39 yaşındaki kaptan tutuklandı. Rum basınında yer alan haberlere göre; kaptan dün mahkemeye çıkarıldı. Hakkında 7 gün tutukluluk emri alınan kaptanın göçmenleri tekneyle getirdiği ve ülkeye yasa dışı soktuğu belirtildi. Teknenin önceki gün saat 08.00 sıralarında denizde tespit edildiği bildirildi. Yaklaşık 10-12 metre uzunluğundaki ahşap teknede 27'si erkek, 5'i kadın, 17'si çocuk olmak üzere 49 göçmen bulunuyordu. Göçmenler, Yabancılar ve Göç Şubesi’nde yapılan incelemelerin ardından barınacakları yerlere yerleştirildi. Göçmenlerin kişi başı 2 bin lira ödedikleri belirtilirken, 39 yaşındaki kaptanla ilgili insan kaçakçılığı suçundan soruşturma yürütüldüğü, suç ortaklarının arandığı bildirildi.