Başka aday çıkmadı

HAKSEN Olağanüstü Genel Kurulu’nda Eren Büyükoğlu’nun başkanlığa devam etmesine karar verildi

Başka aday çıkmadı
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Olağanüstü Genel Kurulu’nda Eren Büyükoğlu’nun başkanlığa devam etmesine karar verildi.
HAKSEN’den verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi Bahçesinde yer alan olağanüstü genel kurulda başkanlık için başka aday çıkmadı.
Toplantıda yaptığı konuşmada Büyükoğlu, yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun çıtayı yükselterek çalışmalarına devam edeceğine olan inancını belirtti.
Olağanüstü genel kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı gerçekleştirildi.
Açıklamaya göre, Müge Tancer Genel Sekreter, Erkut Öznergiz       Mali Sekreter, Orhan Sönmezer Örgütlenme Sekreteri, Mustafa Dayanıklı Genel Sekreter Yardımcısı, Murat Göçer                       Örgütlenme Sekreter Yardımcısı, İlke Olgun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Hüsrev Tancer Sağlık Sekreteri, Erdinç Usta Çevre Sekreteri, Nazmiye Şener Sosyal İşler Sekreteri, Osman Uğurlu Basın Yayın Sekreteri, Salih Erşangil Eğitim Sekreteri, Özge Atlı Dış İlişkiler Sekreteri oldu. Yönetim kurulunda Pınar Gündüz  ve Aziz Güven de yer alıyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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