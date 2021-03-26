Karar verirken  adaletli olun

İbrahim DİRAN

Hellim sektöründe faaliyet gösteren üretici, çiftçi, hayvan yetiştiricisi ve imalatçıları, hellimin coğrafi tescili ve Kuzey Kıbrıs’tan Avrupa Birliği ülkelerine ithalini mümkün kılacak önergenin bugün yapılacak oylaması öncesinde Avrupa Komisyonu temsilcilerine Kıbrıs Türk üreticisinin haklarını da koruyacak şekilde karar verme çağrısında bulundu.

Bu amaçla Ledra Palace Sınır Kapısı’nda etkinlik düzenleyen Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası ayrıca hellim üretiminde sağlık denetimlerini yapacak uzmanlarının Kıbrıs Rum Yönetimi’nce atanacak olmasından duyulan rahatsızlığı da dile getirildi.

Hellim ızgara yapılıp, dağıtılan etkinliğe, hellim üreticilerine destek vermek ve Yeşil Hat ticaretinde yaşadıkları sorunları dile getirmek amacıyla Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği de katıldı.

Etkinlik sırasında, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Genel Direktörü Mario Nava’ya hitaben kaleme alınan ve Kıbrıs Türk tarafının talep ve rahatsızlıklarının dile getirildiği mektup da okundu.

Naimoğulları: AB’de doğru zihniyet yok

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ara bölgeden döndükten sonra yaptığı açıklamada, mektubu Avrupa Komisyonu yetkilisine ara bölgede vermek istediklerini temasa geçtikleri KKTC’deki Avrupa Birliği Destek Ofisi ile ikinci bir ayarlama yaptıklarını ancak yetkilinin ikinci kez mektubu teslim almaya gelmediğini söyledi.

Avrupa Komisyonu temsilcisinin mektubu teslim almak için buluşma noktasına gelmemesini “AB tarafında da doğru zihniyet yok” olarak değerlendiren Naimoğulları, Avrupa Komisyonu’nda yarın tek yanlı bir karar çıkarsa, Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin Kuzey Kıbrıs’ta bulunmasında gerek kalmadığını söyledi.

Hellim adadaki tüm üreticilerin ürünü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, hellimin AB ülkelerine ihracatı için gerekli sağlık denetimini yapacak uzmanları kendisinin atamak istediğini kaydeden Naimoğulları, bunun adaletli olmadığını, hellimin adadaki tüm üreticilerin ürünü olduğunu belirtti.

Avunduk: İçerik belli değil

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, eylem yerinde yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu’ndan ortak bir kültür olan hellimle ilgili her iki tarafın menfaatlerini gözeten kararlar beklediklerini kaydetti. Avunduk, bugünkü oylamanın nihai oylama olarak görüldüğüne işaret etti.

Halkseven: Patatesçiler de dertli

Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halseven de söz alarak Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan patates ihracatında da yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

2020-2021 Sonbahar patates hasadının ihracatı için Avrupa Komisyonundan denetim amaçlı bilir kişi talep ettiklerini ancak pandemi gerekçe gösterilerek bilirkişi gönderilmediğini ve patatesin de ihraç edilemediğini anlatan Halkseven, yaşanan süreçte 2 bin ton patatesin ihraç edilemediğini söyledi.

