‘Garantörlük olmaz’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in Atina’da gerçekleşen görüşmesinde Cenevre toplantısının ele alındığı, daha fazla garantiler üzerinde durulduğu bildirildi.

Alithia gazetesine göre; Anastasidis ve Miçotakis, görüşme sonrası yaptıkları ortak açıklamada, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu vurguladı. Anastasiadis ile Miçotakis, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ve askerlerin adadan çekilmesi şeklindeki ortak tezlerini de yineledi.

Anastasiadis, Miçotakis’le 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmi konferans ve Avrupa Konseyi toplantısı konularını ele aldıklarını ifade etti.

Hedeflerinin, Kıbrıs sorununa, Kıbrıslı Türklerin v Rumların çıkarlarını koruyacak kalıcı, adil ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasını olduğunu iddia eden Anastasiadis, “Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olduğunu, bulunacak bir çözümün AB ilke ve değerlerinden sapamayacağını” vurguladı.

Miçotakis ise, gayrı resmi konferansa AB’nin de katılması ve konferansın “5+1” şekline dönüşmesi gerektiğini iddia ederek, iki devletli çözüm yönündeki değerlendirmelerin BM ve AB çerçevesi dışında kaldığını savundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini “İyileştirmeler İçin Mücadele – 27 Liderin Açıklama Metinden Uzlaşı Sağlanması İçin Diplomatik Çalışmalar” başlıkları altında verirken, Rum siyasi partilerin Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarını da okuyucusuna yansıttı.

Habere göre, DİKO partisinin açıklamasında, Rum hükümetine sert eleştiride bulunarak, AB tarafından Türkiye’ye daha sert yaptırımlar uygulanması hedefinden çıkıldığı iddiasında bulunuldu.

EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Çevreciler Hareketi’nden yapılan açıklamalarda ise, AB tarafından Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasından kaçınılacağı yönünde alınan mesajların endişe verici olduğu, Rum hükümetinin bu konuda daha etkin politika gütmesi gerektiği görüşleri ifade edildi.