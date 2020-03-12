Başlangıç 13 Mart

Cypfruvex İşletmecilik LTD. 2019-2020 sezonu mandora (king ) bakiye ürün bedellerinin yarından itibaren ödeneceğini duyurdu.

Bakiye bedellerinin tümünün 13 Mart Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı açıklandı.

Cypfruvex’ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şirketimizin 2019 – 2020 narenciye sezonunda üreticilerden satın almış olduğu mandora (king) birinci sınıf paketleme kalitesindeki ürününün bakiye bedellerinin tümünün ödenmesi 13 Mart Cuma gününden itibaren gerçekleştirilecektir. İlgili üreticilerin banka hesabı olanlar Ziraat Bankası’na, hesabı olmayan üreticilerin ise Cypfruvex’e müracaatları saygıyla duyurulur.”

