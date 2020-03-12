Kişi başına 3 bin dolar

Suna ERDEN

Bangladeş ve Somali uyruklu üç kişiyi yasa dışı yollardan güneye götürmeye çalışan Muhammad Usman, Mehmet Ali Ece, Shaban Muhammad ve Süleyman Ece ile kaçak yolcular Sohel Rana, Fuad Abdullahı Abdi ile Khader Khalıf Axmed dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kişi başı 3 bin dolara üç kişiyi güneye götürmeye kalkışan insan tacirleri, Akıncılar-Kırklar anayolunda yakalandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Shaban Muhammad, Muhammad Usman, Mehmet Ali Ece ve Süleyman Ece’nin, Bangladeş uyruklu Sohel Rana ile Somali uyruklu zanlılar Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed'i yasa dışı yollardan güneye götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Polis, Süleyman Ece’nin 06 Mart 2020 tarihinde saat 22.45 sıralarında yönetimindeki DJ 045 plakalı araç Akıncılar-Kırklar anayolunda seyrederken tespit edildiğini ifade etti. Polis, araçta yapılan aramada Sohel Rana, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed'in tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma tamamlandı

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, Muhammad Usman, Fuad Abdullahı Abdi ve Khader Khalıf Ali’nin bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme, Mehmet Ali Ece ile Süleyman Ece 5 bin, Shaban Muhammad ve Sohel Rana’nın 10 bin TL nakit teminat yatırması ve her zanlı için birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.