Panik bitti

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde önceki gün yaşanan corona virüsü paniği dün bir nebze de olsa yerini sakinliğe bıraktı. Alman turiste virüs tespit edilmesi üzerine paniğe kapılan, eczane ve marketlere akın eden vatandaşlar dünü daha sakin geçirdi.

Gazimağusa’da durgun bir gün yaşandı, vatandaşlar evlerine kapandı, cadde ve sokaklar neredeyse bomboş kaldı.

Sadece çok az sayıda insan marketlere giderek rutin alışverişini yaptı.

Eczanelerin önünde kuyruğa giren, marketlerde içecek ve yiyecek alarak rafları boşaltan vatandaşın önceki günkü hali hafızalara kazınırken, eczacılar ile esnaf panik gününü anlattı.

Diyalog’a konuşan eczacılar, bir saate depolarda dahil olmak üzere maske ve dezenfektan ürünlerinin tükendiğini söylerken, market işleten esnaf ise “Böyle bir paniği ilk kez gördük” dedi.

Ne dediler…?

Behiye Zorlu(Eczacı):

Virüsün ülkemizde bulunan turistte görülmesiyle maske ve dezenfektan satışları patladı.

Beklenmedik bir durum olması ve yeterli stoğun bulunmaması üzerine bir saat içerisinde tüm dezenfektan ve maskeler tükendi.

Daha sonra gelen taleplere de ne yazık ki cevap verilemedi. Dezenfektan bulamayanlar saf alkol talep etti ancak onu da ne yazık ki bulamadı. Perşembe günü maske ve dezenfektanların gelme ihtimali olduğuna dair bir bilgi aldık.

Meva Arter(Eczacı):

Virüsün duyulduğu ilk gün, bir saatin içerisinde stoklar tükendi. Maske, dezenfektan, saf alkol,

C vitamini ve boğaz pastilleri gibi stoklarımız sıfırlandı. Depolarda da bir şey kalmadı.

Daha sonra da taleplere ne yazık ki cevap veremedik. Maske kıtlığı iki hafta önce başlamıştı, siparişini vermiştik ancak halen daha bekliyoruz. Ambalajı arızalı olan maskeler bile satışa çıkarıldı ancak yeterli olmadı.

Hakan Göksan(Eczacı):

Virüs haberinin duyulmasıyla dezenfektan ve maskeler tükendi, depolarda da bu stoklardan kalmadı. Maske ve dezenfektan bitince sipariş verdik ancak depolarda da bulunmaması nedeni ile tedarik edemedik.

Yüksel Altuner(Eczacı):

Dezenfektan ve maske stokumuz bir saatin içerisinde tükendi. Depolarda da stoklar tükenince gelen vatandaşları boş gönderdik. Halkımızın panik yapmaması gerekiyor, ellerini sıkça yıkasınlar ve bünyelerini güçlü tutmaya çalışsınlar.

Tanya Salimer(Eczacı):

Çok büyük bir panik yaşandı ve inanılmaz derecede dezenfektan ve maske satışı gerçekleşti.

Bence önce bilinçli olmamız gerekiyor, sadece açık havada maske takarak bu virüsten korunabileceğimizi sanmıyorum.

Özellikle para ile temas eden esnafın eldiven takması gerekiyor ve en önemlisi bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım.

Mehmet Küçük (İlarma Süpermarket Direktörü):

Virüsün bir turistte görüldüğünün duyulması üzerine vatandaşlar markete akın etti, saat 21.00’e kadar yoğunluk yaşandı.

Özellikle gıda ve temizlik malzemeleri satın alındı ancak şu an satışlar normale döndü. Rutin alışverişini yapan müşterilerimiz markete geliyor.

Necdet Törer (Esnaf):

İlk gün vatandaşlar sanki savaş çıkmış gibi marketlere erzak almak için hücum etti. Bize de birçok müşteri gelerek erzak ve temizlik malzemesi tedarik etti. Ancak an itibarı ile hem market hemde sokak bom boş.