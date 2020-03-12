Mart-Nisan kötü geçecek 

Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, şubat ayına kadar otellerdeki rezervasyonların artmaya başladığını belirtti; ancak son iki hafta içerisinde rezervasyonların etkilenmeye başladığını, hem mart hem de nisan aylarında rezervasyonların olumsuz bir şekilde etkileneceği uyarısında bulundu.

Başkanlık Sarayında Nikos Anastasiades’in başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Perdios, Covid-19 ile ilgili gelişmeler ve turizm sektörü üzerindeki etkileri hakkında konuştu.

Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında bakanlar ile Cumhurbaşkanı’nı bu yılın turizm sezonu ile ilgili gelişmeler ve yapılan rezervasyonlar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Savvas Perdios, “dünya çarpında yer alan gelişmelere rağmen, hasarı asgariye indirmeyi amaçlıyoruz; yaşadığımız şu an hem Kıbrıs hem de dünya için zor bir durumdur. Gelişmeleri yakından izliyoruz” dedi.