Uzaktan temas 

Çiğdem AYDIN

Corona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıları dikkate alan siyasiler, öpüşme ve kucaklaşmaya ara verdi.

CTP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman kısa bir süre öncesine kadar karşılaştığı herkesi kucaklayıp, öperken; dün Güzelyurt Sanayi bölgesi ve esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla tokalaşmayı tercih etti. Erhürman’ın genellikle bir ayak mesafeden tokalaştığı dikkat çekti.

Diyalog’a konuşan bekan ve milletvekilleri de öpüşme ve kucaklaşmadan kaçındıklarını söyledi.

Hasan Taçoy (Ekonomi ve Enerji Bakanı)

“ Öpüşmeyi bıraktık. Sarılma gibi fiziksel temasları bu süreçte virüsten korunmak için yapmıyoruz. Toplu alanlarda bulunmamaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza da bu yönde çağrı yapıyoruz. Şimdilik bu dirsek teması ile tokalaşıyoruz. Fazla samimi ortamlarda dirsek vurmakla selamlaşıyoruz. Kahve ve benzeri ziyaretlere eskisi kadar yoğun olmamakla beraber bu dönem seyrekleştirdik diyebilirim.”

Sanver Manavoğlu (HP Milletvekili Gülşah)

“Öpüşmelere tokalaşmalara ara verdik. Kafa selamı veriyoruz ,bu durum geçene kadar böyle. Kahvehane veya toplu alanlardaki toplantılara da acil bir durum olmadıkça katılmıyorum. Çok çok samimi olduğum kişilerle bir araya geliyorum tabi.”

Fazilet Özdenefe (CTP Milletvekili)

“Adapte olmaya çalışıyoruz fiziki teması asgariye indirmeye çalışıyoruz. Ama insanın kültürel davranışlarını da bir günde değişmesi kolay değil. Kendi adıma deniyorum. İster istemez yakın temasta oluyoruz insanlarla. Bu virüse ile yaşamayı öğrenmemiz lazım. Ama dikkatli bir şekilde yapacağız bunu yani Dünya Sağlık Örgütünün uyarıları, hijyen koşulları , Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak davranışlarımızı kontrol etmeye çalışıyoruz. İnsanlardan kaçarak izole bir şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu nedenle yapılacak şey virüse karşı gerekli önlemleri almak ve buna göre bir davranış şekline alışmaya çalışmak.”

Cemal Özyiğit (TDP Genel Başkanı)

“Bir tokalaşma var ama kucaklaşmaya ara verdik. İnsanların daha dikkatli olması gereken bir süreç yaşıyoruz. 44. Yıl resepsiyonumuzu askıya aldık. İleriki bir tarihte yapacağız. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şimdi hükümetin de daha inandırıcı ve ikna edici açıklamalar yapması gerekmektedir. İnsanları paniğe sürüklememesi lazım. Biz de halka ‘paniğe gerek yok’ mesajı vermeye çalışıyoruz.”

Erkut Şahali (CTP Milletvekili)

“Karşımızdakilerin tedirgin oldukları bir durum oldu. Öpüşmekten hali hazırda kaçınıyordum. Tokalaşma konusunda ise ilk hamleyi karşıdan gelmesine bekliyorum. Vakanın tespiti ile birlikte insanlarda bir takım davranış değişiklikleri gözlemliyorum ve buna da saygı duyuyorum. Biz vekiller hastalık yayan pozisyonundayız. Neticede halkla sürekli temas halindeyiz. Dikkat etmek ve halkı panikletmemek lazım.”

Bertan Zaroğlu (YDP Milletvekili)

“Bireysel olarak da el sıkışma, öpüşme sarılma gibi şeyleri tamamen hayatımızdan çıkardık desek yalan olur. Hem kendimiz için hem de karşımızdaki kişiler daha dikkatli davranıyoruz. Ama bir davranışsal alışkanlık vardır; burası küçük yer, el sıkışma tokalaşma neredeyse adetten oldu. Bu tür alışkanlıklardan bir günde vazgeçmeyiz ama dikkatli olmak lazımdır. Hijyen kurallarına, uzmanların açıklamalarına dikkat edip o yönde hareket ediyorum diyebilirim…”