Pilli: Maskeye gerek yok

Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarının da katılımıyla corona virüs (Covid 19) konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda, salgındaki son durum ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, Türkiye Sağlık Bakanlığı corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzman Doktor Serap Çetin Çoban katıldı.

Toplantıda, Covid 19 salgınının dünya genelindeki son durumu, ülke genelinde salgın aşamasına göre alınması gereken önlemler ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon bulaşmaması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda, “KKTC’de alınan önlemlerin yerinde ve doğru” olduğu, bu süreç içerisinde istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Toplantıya, bakanlık yetkilileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Klinik Şefleri, Tabipler Birliği ve Tıp-İş temsilcileri ile Enfeksiyon Komitesi üyeleri de yer aldı.

Hastanın kocasının durumu iyi

Öte yanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 65 yaşındaki kadın Alman turist dışında herhangi bir korona virüs vakası olmadığını söyledi. Pilli, hasta ve karantinada tutulan kocasının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hasta değilsen maske takma

Pilli, maske kullanımına da işaret ederek, “Hasta değilsen maske takmaya gerek yoktur. Maskeyi hasta olan kişi takar. Kişilerin yapması gereken ellerini sürekli yıkamasıdır ve hijyene dikkat etmesidir” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde karantina bölümünde tek vaka olduğunu, bunun da 65 yaşındaki Alman turistin olduğunu ifade eden Pilli, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karantinadaki kocasının da sağlık durumunun iyi olduğunu ve onda bir bulgu tespit edilmediğini ifade eden Pilli, şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde bu 2 kişinin olduğunu kaydetti.