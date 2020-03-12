Sonuç üzücü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ‘çöpleri sen dök’ tartışmasında eşinin kafasına tabak fırlatan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erol Dülger 2 ay hapse mahkûm edildi. Eşine karşı iki kez şiddet suçu işlediği belirtilen sanık hakkındaki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar oturumunda öncelikle olgular aktarıldı.

Sanığın 23 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa'daki evinde çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu eşi D. D.’ye önünde bulunan yemek tabağını fırlattığı ve kafasına vurduğu belirtildi.

Sanığın eşine karşı 2019 yılında da darp suçu işlediği, yargılanarak para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Sanık hakkındaki kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği ciddi darp suçunun üç yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti.

Sağer, doktor olan ve örnek bir kişi olması beklenen sanığın, eşinin kafasına tabak fırlatmasını, aile içi şiddet uygulamasını ve bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez aynı suçu işlemesini aleyhinde değerlendirdiğini kaydetti.

Sağer, eşin şikâyetini geri çekmesini ve 4 çocuk babası olmasını ise sanığın lehinde değerlendirdiğini belirtti.

Tüm hususlara değinen Sağer, sanığa iki ay hapis cezası verdiğini açıkladı.