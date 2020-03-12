Topluma liderlik yapmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Ehürman, Cumhurbaşkanlığı’nın her zaman müzakerecilik makamı olarak düşünüldüğünü ama artık Cumhurbaşkanlığı’nın diğer konulara da el atması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman, Güzelyurt’u ziyaret etti. Güzelyurt Sanayi Bölgesi ile Güzelyurt Tapu Dairesi’ni ziyaret eden Erhürman, bölge esnafıyla görüştü.

Erhürman şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı hep müzakerecilik makamıdır diye düşünüldü bugüne kadar. Biz bir an önce çözüm olsun istiyoruz. Bir an önce çözüm olsun diye de elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz lazım. Ne yapmamız gerektiği belli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi biter bitmez, bir 5’li konferansa gitmemiz lazım. O 5’li konferansa iş olsun diye gitmememiz lazım. Herkesle önceden konuşup, tarafların orada ne yapacağını bilmemiz lazım ki gerçekten çözüm amacıyla oraya gidelim. 2004’te çözüm amacıyla sandığa gittik, oy verdik, olmadı. 2017’de Crans Montana’ya da çözüm amacıyla gittik, elimizden geleni yaptık, olmadı. Bu defa da olmayabilir, bir ihtimaldir. Olmazsa ne olacağı meselesi de bizim için çok önemlidir. O nedenle diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı artık sadece müzakerecilikten ibaret bir makam olarak kalmasın. Dışarıyla temaslarda çok daha aktif olsun. AB’de bizim hala Doğrudan Ticaret Tüzüğü sorunumuz var, Yeşil Hat Tüzüğü sorunumuz var. Sporcularımız hala uluslararası müsabakalara katılamıyor.”

“Kadroları sadece CTP’den kurmayacağım”

Koronavirüs salgınına da değinen Erhürman, “Biz bekliyoruz ki Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’na başkanlık etsin. Bu konudaki verilerin bir kısmı aslında Cumhurbaşkanlığı’nın elinde. Çünkü Birleşmiş Milletler’den, Güney Kıbrıs’tan o veriler geliyor. Bu taraftaki verilerle onların birleşmesi ve doğru tedbirleri almamız lazım” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın şu anki görev süresi içinde ülkede 5 başbakan değişti. 5 yılda 5 başbakan değişirse, o hükümetlerden orta ve uzun vadeli işler bekleyemezsiniz. Bu hükümetler böyle devam ettiği zaman bu işleri çözmek için tek istikrarlı makam olan Cumhurbaşkanlığı devrede olmalı. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı’nda geniş kadroların olması lazım. Ben seçilirsem o kadroları sadece CTP’den kurmayacağım. Ne kadar potansiyeli olan insanımız varsa, orada devrede olmalıdır ki biz bu sıkıntılı dönemleri aşalım.”