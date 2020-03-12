En acı veda

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 45 yaşındaki bir çocuk annesi Elif Lort sonsuzluğa uğurlandı. Girne’ye bağlı Karşıya’daki köy camisinde önceki gün Lort için düzenlenen cenaze törenine ailesi başta olmak üzere yakınları, CTP’li kadın milletvekilleri Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği aktivistleri katıldı. Elif Lort’un altı yıl önce ayrıldığı eski eşi Meriç Bahadi cenazede gözyaşlarına boğuldu. Elif Lort, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka köy kabristanlığında toprağa verildi.

“Katledilen kadınlar isyanımızdır”

Öte yandan Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka ve Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü önceki akşam saat 18.00’de 8 Mart gecesi öldürülen Elif Lort cinayetinin ardından Girne Belediye binası önünde bir basın açıklaması okuyarak Lort’un öldürüldüğü yere yürüyüp karanfil bıraktı.

Ortak açıklamada, Elif'in öldürülmesinin toplum içerisinde büyük üzüntü yarattığı, devlet yetkililerinin diledikleri başsağlığının meşru olması için adaletin sağlanması şart olduğu vurgulandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılması gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, Yasa yapmak kadar, yasaları uygulamanın da bir o kadar önem taşıdığına değinildi.