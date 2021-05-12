Bayram öncesi ilaç oldu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3 bin 883 kişiye yüzde 15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5 bin 40 kişiye ise yüzde 10 ek yardım ödeneğinin üçüncü ve son taksitinin dün ödendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ödenen toplam miktarın, 2 milyon 506 bin 594 TL olduğu kaydedildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen bin 280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon 591 bin 125 TL Mart ayı Covid-19 desteği yapıldığını kaydetti.

Taşımacılara 8 milyon 827 bin TL

Dursun Oğuz ayrıca, 2020-2021 öğretim yılı Taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesinin yapıldığını duyurdu.



Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün taşımacılara; 8 milyon 827 bin 905 TL ödeme yapıldı.Öte yandan Maliye Bakanlığı, Aralık 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödeneceğini duyurdu.

Düşük tazminatları ödeniyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım 2020’de büyükbaş düşükleri için tazminat ödemesine başladı.

Fon adına yazılı açıklama yapan Fon Müdürü İpek Kızılduman, Kasım ayına ait düşük zararının 80 üretici için 81 bin 360 TL olduğunu belirtti. Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını kaydeden Kızılduman, hesap numarası vermeyenlerin ise çek ile ödeneceğini kaydetti.