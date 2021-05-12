Geri adım yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bahsettiği saygının, Cenevre’de yitirildiğini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, katıldığı programda soruları yanıtladı.

“Tatar’ın saygı dediği yerin Cenevre’de yitirildiğini” kaydeden Erhürman, Tatar’ın bugüne kadar herhangi bir açıklamasında o olayların yaşanmadığını söylemediğini kaydetti.

Siyasi partilerin hangi aşamada, neden ve nasıl bilgilendirildiğini Tatar’ın açıklaması gerektiğini söyleyen Erhürman, siyasi partilerin neden Cenevre’ye götürüldüğünü sordu.

Cenevre’de siyasi partiler ile yapılan toplantı öncesinde 6 maddelik önerilerin sunulacağının haberinin çıktığını ve o toplantıda Tatar’a sorulduğunu dile getiren Erhürman, o haber çıkmamış olsa dahi, bir gün sonra Kıbrıs Türk tarafı adına bu kadar ciddi sonuçları olan bir belge sunulacaksa bunun siyasi partilerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

“Aynı tutum devam ederse…”

Cenevre’de tüm yaşananların ardından, Kıbrıs’a dönüşte, “Size Cenevre ile ilgili bilgi vereceğiz” diyerek çağrıda bulunulduğunu söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:



“Ne bilgisi vereceksiniz? Artık 6 maddelik önerinizin ne olduğu, o öneriye ilişkin tüm tarafların tepkisinin ne olduğu, Guterres’in ona nasıl tepki gösterdiği artık siyasi partilerin bilgisinde. Kaldı ki o belge sunulduktan sonra bir toplantı daha yapıldı Cenevre’de, Tatar da, Çavuşoğlu da oradaydı, biz o belge üzerinden sorularımızı da o zaman sorduk. Kendi pozisyonlarımızı da koyduk ve ne düşündüğümüzü de söyledik. Siz siyasi partilere ve Meclis’e bütün bu saygısızlıkları yapacaksınız, ondan sonra da çıkacaksınız Meclis’e girmedik diye, bize saygısız demeye kalkacaksınız. ‘Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır’ deyimi var ya, tam bir yavuz hırsız tabiri içinde Sayın Tatar. Bu artık komedinin, son perdesi. Biz de bu komedinin içinde yer almayız”Bunun devam etmesi halinde Tatar’ın önünde oturup dinleyen konumda olmayacaklarını söyleyen Erhürman, pozisyonlarının çok net olduğunu belirtti.

“Geçiş noktalarının açılması…”

Geçiş noktalarının kapalı olması ile ilgili de değerlendirme yapan Erhürman, “Ben kapatmadım üzerinden yürünecek bir tartışma değil ki. Kimin kapattığını biz biliyoruz. Anastasiadis kapattığında, o dönemde eylem yapan da CTP’ydi. Bunlar yaşandı geride kaldı, üzerinden de bir sene geçti” dedi.

Kapalı kalınan süre içerisinde toplumların kopma noktasına geldiğini, özellikle Güney’den gelenlerin beklentileri üzerine oluşturulmuş ekonomilerin ciddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Erhürman, “Bunun gündem yapılması ve sürekli olarak sıcak tutulması gerekiyor. Gerçekten açılma günü geldiğinde, çift taraflı olarak bir defada açılsın ve bu sıkıntılar ortadan kalksın. Siz bunu gündem dahi yapmıyorsunuz” diye konuştu.

CTP’nin ziyaretleri sürüyor

Öte yandan verilen bilgiye göre, sivil toplum örgütleri ve sendikalara ziyaret başlatan CTP, dün Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile görüştü ve Kıbrıs sorununda gelinen son noktayı değerlendirdi.

Görüşmelerde, Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile MYK Üyeleri Asım Akansoy ve Tülin Murat eşlik etti.