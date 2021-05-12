Panik yaşandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde faaliyet geri dönüşüm fabrikasının avlusunda yangın çıktı. Fabrika önündeki plastik atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu.



Yangına Orman Dairesi ile Lefkoşa İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının başladığı bölgede ekili tarım arazilerinin ve başka iş yerlerinin bulunması riski daha da arttırdı.Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Polisten alınan bilgiye göre yangın saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kirli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının önündeki plastik yığınının tutuşması sonucu çıkan yangın bir saatte söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasıyla bölgede yaşanan panik bitti.