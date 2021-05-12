Bu da geçer

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a kaçak olarak gidip uyuşturucu satın aldıktan sonra yine yasa dışı bir şekilde ülkeye giriş yaparken yakalanan Sadettin Doğukan Gülbudak ile Vladislav Nikolaev hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Gülbudak 24 ay, Vladislav Nikolaev ise 22 ay hapis cezası aldı. Kararda sanıkların satmak ve maddi menfaat elde etmek için uyuşturucu ithal ettikleri belirtildi.

Davanın kararını okuyan Yargıç Umut İnan, Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nıkolaev’in ‘kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme’ suçlarından yargılandıklarını söyledi.



İnan, sanıkların 22 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde sınırı geçerken yakalandıklarını ifade etti.Yargıç İnan, sanıkların uyuşturucu maddenin finansını sağlayan bir kişi aracılığıyla 134 gram hintkeneviri, 29 gram kokain ithal ettiklerini ve maddi menfaat temin etme niyetinde olduklarını belirtti.İnan, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına değinerek, bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. İnan, Gülbudak’a 24 ay, Nikolaev’e 22 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.