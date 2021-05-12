Değişmesi mümkün değil

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Avrupalı ortaklarını Cenevre konferansı konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Rum basını, gerek Hristodulidis’in Brüksel’deki temasları esnasında, gerek de AB Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell aracılığıyla verilen ortak mesajın “Kıbrıs sorununun çözüm temelinde değişiklik olmasının mümkün olmadığı” şeklinde olduğunu iletti.

Fileleftheros gazetesi “Avrupa Birliğinin Mesajı Yalnızca İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çerçevesinde Çözüm” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in, Brüksel’deki muhataplarını Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansta olup bitenler öte yandan “Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişmesine ilişkin Türk yaklaşımı yüzünden, müzakerelerinin yeniden başlaması hedefine ulaşılamadığı” konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Gazete Hristodulidis’in temasları sırasında, “Türkiye’nin, AB’nin ortak kararları ile BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesi dışındaki iki devlet çözümü ısrarına aynı zamanda Ankara’nın, BM Genel Sekreteri’nin, yakın gelecekte müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştırması için BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla özel temsilci atamasına ilişkin önerisine ilişkin olumsuz tutumuna” atıfta bulunduğunu da iletti.

Hristodulidis konuşmasında, “Yine Türkiye’nin itirazı yüzünden AB’nin Cenevre’deki görüşmelerde yer almasının mümkün olmadığını” da öne sürdü.



Gazete atılacak bir sonraki adımlarla, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin araştırılması hedefiyle, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir gayriresmi konferans toplamaya hazır olması ve buna ilişkin kararı aynı zamanda Avrupalı liderlerin geçtiğimiz mart ayında AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusundaki görüşmelerinin sonucu göz önüne alındığında, Hristodulidis’in, gerek AB kurumlarından gerek de AB üyesi devletlerden, Kıbrıs sorununu Türkiye’nin önüne koymalarını istediğini iletti.Gazete, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ve Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişemeyeceğini vurgulayan Hristodulidis’in, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin gelişmelerle doğrudan bağlantı olduğunu savunduğunu da aktardı.

Almanya’dan da destek aldı

Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmaları çerçevesinde, muhataplarıyla Kıbrıs sorunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda ayrı ayrı temaslarda bulunduğunu yazan gazete, bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanıyla Kıbrıs sorununu görüştüğünü belirtti.

Hristodulidis’e göre; Almanya Dışişleri Bakanı, bir süre önce görüştüğü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Kıbrıs sorununun çözüm temelindeki herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceği” söyledi.

Temaslarından memnun kalan Hristodulidis ayrıca İtalya, İspanya ve Slovenya Dışişleri bakanlarıyla da görüştü.

Fileleftheros gazetesi bir diğer haberinde ise, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in dün Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçileri Cenevre konferansında olup bitenler ve Kıbrıs Rum tarafının tezleri konusunda bilgilendirdiğini yazdı.